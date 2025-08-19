https://ria.ru/20250819/lavrov-2036291024.html

Лавров прокомментировал заявления о якобы агрессии России против Украины

Лавров прокомментировал заявления о якобы агрессии России против Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров прокомментировал заявления о якобы агрессии России против Украины

Продолжающиеся разговоры европейских лидеров о "неспровоцированной агрессии" России против Украины это "детский лепет", заявил российский министр иностранных... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:19:00+03:00

2025-08-19T14:19:00+03:00

2025-08-19T14:24:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжающиеся разговоры европейских лидеров о "неспровоцированной агрессии" России против Украины это "детский лепет", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, что это всё детский лепет, я другого слова найти не могу ", - сказал Лавров в эфире "России 24", рассказывая о том, что и у американского президента Дональда Трампа, и у его команды есть понимание истоков украинского конфликта. Министр добавил, что европейские лидеры продолжают так считать и так говорить. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Владимир Путин в ходе телефонного разговора якобы заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским, как утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме в понедельник заявил, что место проведения двусторонней встречи Путина и Зеленского якобы определят "в ближайшие часы".

https://ria.ru/20250819/lavrov-2036273123.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз