Лавров прокомментировал заявления о якобы агрессии России против Украины
Лавров прокомментировал заявления о якобы агрессии России против Украины
2025-08-19T14:19:00+03:00
2025-08-19T14:19:00+03:00
2025-08-19T14:24:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжающиеся разговоры европейских лидеров о "неспровоцированной агрессии" России против Украины это "детский лепет", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, что это всё детский лепет, я другого слова найти не могу ", - сказал Лавров в эфире "России 24", рассказывая о том, что и у американского президента Дональда Трампа, и у его команды есть понимание истоков украинского конфликта. Министр добавил, что европейские лидеры продолжают так считать и так говорить. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Владимир Путин в ходе телефонного разговора якобы заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским, как утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме в понедельник заявил, что место проведения двусторонней встречи Путина и Зеленского якобы определят "в ближайшие часы".
