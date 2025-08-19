https://ria.ru/20250819/kuban-2036358660.html

Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани в 2025 году, а с 2017 года утверждены границы более 4,5 тысячи таких объектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. По словам Кондратьева, такую работу ведут в крае для сохранения исторических зданий, сооружений и объектов археологии на территории региона. Для установки границ объектов культурного наследия специалисты проводят комплекс архивных, библиографических и натурных исследований, определяют территории, связанные с памятниками, и режимы их использования. "В Краснодарском крае налажена системная работа по сохранению объектов культурного наследия. Исторические здания, которые находятся во всех муниципалитетах региона, хранят память о людях и событиях прошлого, формируют уникальный архитектурный облик наших городов и станиц, привлекая внимание все большего числа жителей и туристов. Только в 2025 году мы утвердили границы почти 600 объектов культурного наследия, а всего – уже более чем для 4,5 тысячи памятников истории и культуры", – рассказал Кондратьев. Эта работа, добавил глава Кубани, позволяет надежно защитить историко-культурное наследие от застройки и другого воздействия и помогает сохранить эти памятники для будущих поколений. В 2025 году, по данным пресс-службы, такую работу провели в том числе на территории казачьих школ, женской гимназии и дома атамана Степана Бобрышева в Лабинске, усадьбы писателя Владимира Короленко в Джанхоте, дома старшины Кубанского казачьего войска Павла Долинского, здания ремесленной школы, городского театра и школы №18 имени дважды Героя Советского союза В. К. Коккинаки в Новороссийске, ансамбля Свято-Вознесенской церкви в Курганинске. Всего на территории Краснодарского края, как рассказали в пресс-службе краевой администрации, находится около 20 тысяч памятников истории и культуры. Почти половина из них уже включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

