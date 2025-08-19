Рейтинг@Mail.ru
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:32 19.08.2025 (обновлено: 17:45 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/kuban-2036358660.html
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани - РИА Новости, 19.08.2025
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани в 2025 году, а с 2017 года утверждены границы более 4,5 тысячи таких объектов, рассказал... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:32:00+03:00
2025-08-19T17:45:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036360434_0:93:1176:755_1920x0_80_0_0_0f9141f778814e54789305e985d8e49d.jpg
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани в 2025 году, а с 2017 года утверждены границы более 4,5 тысячи таких объектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. По словам Кондратьева, такую работу ведут в крае для сохранения исторических зданий, сооружений и объектов археологии на территории региона. Для установки границ объектов культурного наследия специалисты проводят комплекс архивных, библиографических и натурных исследований, определяют территории, связанные с памятниками, и режимы их использования. "В Краснодарском крае налажена системная работа по сохранению объектов культурного наследия. Исторические здания, которые находятся во всех муниципалитетах региона, хранят память о людях и событиях прошлого, формируют уникальный архитектурный облик наших городов и станиц, привлекая внимание все большего числа жителей и туристов. Только в 2025 году мы утвердили границы почти 600 объектов культурного наследия, а всего – уже более чем для 4,5 тысячи памятников истории и культуры", – рассказал Кондратьев. Эта работа, добавил глава Кубани, позволяет надежно защитить историко-культурное наследие от застройки и другого воздействия и помогает сохранить эти памятники для будущих поколений. В 2025 году, по данным пресс-службы, такую работу провели в том числе на территории казачьих школ, женской гимназии и дома атамана Степана Бобрышева в Лабинске, усадьбы писателя Владимира Короленко в Джанхоте, дома старшины Кубанского казачьего войска Павла Долинского, здания ремесленной школы, городского театра и школы №18 имени дважды Героя Советского союза В. К. Коккинаки в Новороссийске, ансамбля Свято-Вознесенской церкви в Курганинске. Всего на территории Краснодарского края, как рассказали в пресс-службе краевой администрации, находится около 20 тысяч памятников истории и культуры. Почти половина из них уже включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250819/rekonstruktsiya-2036243067.html
https://ria.ru/20250819/ipoteka-2036242535.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036360434_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_c2af1eef9a9e9a9921f4a1e54ff63420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани

Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани в 2025 году

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГраницы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани
Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Границы около 600 объектов культурного наследия утвердили на Кубани в 2025 году, а с 2017 года утверждены границы более 4,5 тысячи таких объектов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
По словам Кондратьева, такую работу ведут в крае для сохранения исторических зданий, сооружений и объектов археологии на территории региона. Для установки границ объектов культурного наследия специалисты проводят комплекс архивных, библиографических и натурных исследований, определяют территории, связанные с памятниками, и режимы их использования.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Реконструкцию сквера на Кубани по нацпроекту завершат этой осенью
Вчера, 10:38
"В Краснодарском крае налажена системная работа по сохранению объектов культурного наследия. Исторические здания, которые находятся во всех муниципалитетах региона, хранят память о людях и событиях прошлого, формируют уникальный архитектурный облик наших городов и станиц, привлекая внимание все большего числа жителей и туристов. Только в 2025 году мы утвердили границы почти 600 объектов культурного наследия, а всего – уже более чем для 4,5 тысячи памятников истории и культуры", – рассказал Кондратьев.
Эта работа, добавил глава Кубани, позволяет надежно защитить историко-культурное наследие от застройки и другого воздействия и помогает сохранить эти памятники для будущих поколений.
В 2025 году, по данным пресс-службы, такую работу провели в том числе на территории казачьих школ, женской гимназии и дома атамана Степана Бобрышева в Лабинске, усадьбы писателя Владимира Короленко в Джанхоте, дома старшины Кубанского казачьего войска Павла Долинского, здания ремесленной школы, городского театра и школы №18 имени дважды Героя Советского союза В. К. Коккинаки в Новороссийске, ансамбля Свято-Вознесенской церкви в Курганинске.
Всего на территории Краснодарского края, как рассказали в пресс-службе краевой администрации, находится около 20 тысяч памятников истории и культуры. Почти половина из них уже включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке
Вчера, 10:35
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала