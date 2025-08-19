https://ria.ru/20250819/krym-2036308445.html
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО."Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.
