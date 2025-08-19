Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
15:23 19.08.2025 (обновлено: 15:40 19.08.2025)
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО."Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.
украина, республика крым, встреча путина и трампа на аляске, в мире, сша, дональд трамп, нато
Украина, Республика Крым, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
"Обе эти вещи невозможны", – сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Украины вернуть полуостров и стать членом альянса.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Украина Республика Крым Встреча Путина и Трампа на Аляске В мире США Дональд Трамп НАТО
 
 
