Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" каждое заседание сидят молча

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" каждое заседание сидят в наручниках, опустив голову, попыток общаться между собой не предпринимают, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Каждый раз их доставляют в суд на заседания, в процессе они находятся в "аквариуме" суда в наручниках, в кандалах. Обвиняемые не переговариваются и даже не пытаются, головы в пол", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

