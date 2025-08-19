https://ria.ru/20250819/kot-2036264021.html

У колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера

Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе задержали злоумышленников, которые с помощью пушистого наркокурьера пытались доставить наркотики... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:14:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе задержали злоумышленников, которые с помощью пушистого наркокурьера пытались доставить наркотики осужденным, сообщает ГУФСИН России по Нижегородской области. "Злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков. Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным", - говорится в сообщении. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области "обрубили" канал доставки, задержав и кота, и авторов идеи. "Злоумышленники переданы для процессуальных действий сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов, изъятое у них вещество по результатам проведенных исследований является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной)", - отмечается в сообщении. О дальнейшей судьбе кота не сообщается.

происшествия, россия, нижегородская область