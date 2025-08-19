Рейтинг@Mail.ru
У колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера - РИА Новости, 19.08.2025
12:14 19.08.2025
У колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
происшествия
россия
нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе задержали злоумышленников, которые с помощью пушистого наркокурьера пытались доставить наркотики осужденным, сообщает ГУФСИН России по Нижегородской области. "Злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков. Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным", - говорится в сообщении. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области "обрубили" канал доставки, задержав и кота, и авторов идеи. "Злоумышленники переданы для процессуальных действий сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов, изъятое у них вещество по результатам проведенных исследований является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной)", - отмечается в сообщении. О дальнейшей судьбе кота не сообщается.
россия
нижегородская область
происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе задержали злоумышленников, которые с помощью пушистого наркокурьера пытались доставить наркотики осужденным, сообщает ГУФСИН России по Нижегородской области.
"Злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков. Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным", - говорится в сообщении.
Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области "обрубили" канал доставки, задержав и кота, и авторов идеи.
"Злоумышленники переданы для процессуальных действий сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов, изъятое у них вещество по результатам проведенных исследований является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной)", - отмечается в сообщении.
О дальнейшей судьбе кота не сообщается.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
14 июня, 21:29
 
ПроисшествияРоссияНижегородская область
 
 
