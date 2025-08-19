https://ria.ru/20250819/kontrakty-2036284654.html

Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год

БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год, таким образом региональные власти помогли им открыть свой бизнес или найти работу, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Жители Алтайского края, среднедушевой доход которых в семье составляет меньше регионального прожиточного минимума, продолжают получать поддержку государства в виде социальных контрактов по национальному проекту "Семья". Подобная адресная помощь позволяет повысить доход семьи и улучшить качество жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание в работе территориальных управлений социальной защиты населения по этому направлению уделяется многодетным семьям, участникам спецоперации и их родным. "С начала года в регионе уже заключено 3828 социальных контрактов. Из них: 1324 – на поиск работы, 1345 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 778 – на ведение и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивает пресс-служба. Среди тех, кто воспользовался помощью социального контракта, - многодетная семья Большаковых из села Быстрый Исток. Марина и Валерий Большаковы воспитывают четверых детей и давно мечтали заняться пчеловодством. Они оформили социальный контракт, который стал для них трамплином. Этот контракт помог им приобрести необходимое оборудование, ульи и пчелосемьи. "Сегодня пасека Большаковых насчитывает около 40 пчелиных семей. Пчеловоды уже собирают ароматный натуральный мед. Социальный контракт для многодетной семьи стал не только финансовой помощью, но и возможностью при поддержке государства реализовать мечту, создать собственное дело и обеспечить будущее детей. В планах — расширение пасеки и развитие производства меда", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что поддержка в виде социальных контрактов в Алтайском крае организована с учетом внедрения стандартов клиентоцентричности и требований федерального проекта "Государство для людей".

