Рейтинг@Mail.ru
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:49 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/kontrakty-2036284654.html
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год - РИА Новости, 19.08.2025
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год, таким образом региональные власти помогли им открыть свой бизнес или найти работу,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:49:00+03:00
2025-08-19T13:49:00+03:00
алтайский край
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960825355_55:0:1045:557_1920x0_80_0_0_9c468b17fe1103cd7eacd670572f8980.jpg
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год, таким образом региональные власти помогли им открыть свой бизнес или найти работу, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Жители Алтайского края, среднедушевой доход которых в семье составляет меньше регионального прожиточного минимума, продолжают получать поддержку государства в виде социальных контрактов по национальному проекту "Семья". Подобная адресная помощь позволяет повысить доход семьи и улучшить качество жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание в работе территориальных управлений социальной защиты населения по этому направлению уделяется многодетным семьям, участникам спецоперации и их родным. "С начала года в регионе уже заключено 3828 социальных контрактов. Из них: 1324 – на поиск работы, 1345 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 778 – на ведение и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивает пресс-служба. Среди тех, кто воспользовался помощью социального контракта, - многодетная семья Большаковых из села Быстрый Исток. Марина и Валерий Большаковы воспитывают четверых детей и давно мечтали заняться пчеловодством. Они оформили социальный контракт, который стал для них трамплином. Этот контракт помог им приобрести необходимое оборудование, ульи и пчелосемьи. "Сегодня пасека Большаковых насчитывает около 40 пчелиных семей. Пчеловоды уже собирают ароматный натуральный мед. Социальный контракт для многодетной семьи стал не только финансовой помощью, но и возможностью при поддержке государства реализовать мечту, создать собственное дело и обеспечить будущее детей. В планах — расширение пасеки и развитие производства меда", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что поддержка в виде социальных контрактов в Алтайском крае организована с учетом внедрения стандартов клиентоцентричности и требований федерального проекта "Государство для людей".
https://ria.ru/20250818/avtomobili-2036100034.html
https://ria.ru/20250811/urozhaynost-2034637176.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960825355_178:0:921:557_1920x0_80_0_0_21efe939b017d5b27df3717df0f78811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край
Алтайский край, Алтайский край
Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год

В Алтайском крае жители заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Барнаул . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Жители Алтайского края заключили около 4 тысяч социальных контрактов за год, таким образом региональные власти помогли им открыть свой бизнес или найти работу, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Жители Алтайского края, среднедушевой доход которых в семье составляет меньше регионального прожиточного минимума, продолжают получать поддержку государства в виде социальных контрактов по национальному проекту "Семья". Подобная адресная помощь позволяет повысить доход семьи и улучшить качество жизни", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Алтайские больницы получили новые автомобили
18 августа, 17:00
Отмечается, что особое внимание в работе территориальных управлений социальной защиты населения по этому направлению уделяется многодетным семьям, участникам спецоперации и их родным.
"С начала года в регионе уже заключено 3828 социальных контрактов. Из них: 1324 – на поиск работы, 1345 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 778 – на ведение и развитие личного подсобного хозяйства", - подчеркивает пресс-служба.
Среди тех, кто воспользовался помощью социального контракта, - многодетная семья Большаковых из села Быстрый Исток. Марина и Валерий Большаковы воспитывают четверых детей и давно мечтали заняться пчеловодством. Они оформили социальный контракт, который стал для них трамплином. Этот контракт помог им приобрести необходимое оборудование, ульи и пчелосемьи.
"Сегодня пасека Большаковых насчитывает около 40 пчелиных семей. Пчеловоды уже собирают ароматный натуральный мед. Социальный контракт для многодетной семьи стал не только финансовой помощью, но и возможностью при поддержке государства реализовать мечту, создать собственное дело и обеспечить будущее детей. В планах — расширение пасеки и развитие производства меда", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что поддержка в виде социальных контрактов в Алтайском крае организована с учетом внедрения стандартов клиентоцентричности и требований федерального проекта "Государство для людей".
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Глава Алтайского края рассказал о высокой урожайности озимых в регионе
11 августа, 17:19
 
Алтайский крайАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала