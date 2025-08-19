https://ria.ru/20250819/kontakty-2036272515.html
Контакты на высшем уровне нужно готовить тщательно, заявил Лавров
Контакты на высшем уровне нужно готовить тщательно, заявил Лавров
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Любые контакты с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя украинское урегулирование."Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Владимир Путин в ходе телефонного разговора якобы заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским, как утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме в понедельник заявил, что место проведения двусторонней встречи Путина и Зеленского якобы определят "в ближайшие часы".
