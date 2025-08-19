https://ria.ru/20250819/kontakty-2036272515.html

Контакты на высшем уровне нужно готовить тщательно, заявил Лавров

Контакты на высшем уровне нужно готовить тщательно, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025

Контакты на высшем уровне нужно готовить тщательно, заявил Лавров

Любые контакты с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя украинское урегулирование. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:02:00+03:00

2025-08-19T13:02:00+03:00

2025-08-19T13:10:00+03:00

сергей лавров

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Любые контакты с участием первых лиц нуждаются в тщательной подготовке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя украинское урегулирование."Надо любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Владимир Путин в ходе телефонного разговора якобы заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским, как утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме в понедельник заявил, что место проведения двусторонней встречи Путина и Зеленского якобы определят "в ближайшие часы".

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, россия, сша, в мире