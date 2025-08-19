https://ria.ru/20250819/kompleks-2036404719.html

Новый аэровокзальный комплекс Мурманска должен быть построен до конца года

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Завершение строительства нового современного аэровокзального комплекса Мурманска, который должен увеличить пропускную способность более чем в два раза, ожидается до конца года, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чибис провел рабочее совещание c представителями холдинга "Новапорт", посвященное ходу реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту "Мурманск". Он отметил, что проект по строительству нового аэровокзального комплекса находится в активной стадии реализации. Эта инициатива получила поддержку правительства и комплексное финансирование. "Мы все ожидаем завершения строительства в этом году. Основные преимущества проекта заключаются в том, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность и позволит обслуживать три миллиона пассажиров в год против текущих 1,4 миллиона. Но самое главное - это современная инфраструктура - создание комфортной среды для пассажиров", - сказал губернатор, слова которого приводит министерство информационной политики региона. В рамках совещания был рассмотрен текущий статус реализации первого этапа строительства, который осуществляется при поддержке правительства региона. Первоначальный план предусматривал завершение работ в сентябре текущего года, однако сроки были скорректированы в связи со сложностью технологических процессов, включая монтаж аэродромного оборудования и проведение масштабных земляных работ. "Мы планировали с опережением завершить строительство в сентябре, но по объективным причинам это не произошло. Поэтому мы закончим работы, как предполагалось по договору генерального подряда, 15 ноября. Мы проинспектировали ход строительства и видим, что этот срок будет соблюден и жители региона наконец получат современный инфраструктурный объект", - отметил генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич. Участники совещания также обсудили подготовку к реализации второго этапа проекта: в настоящее время ведется разработка проектной документации, завершение которой ожидается в 2026 году. Площадь нового терминала превысит 14 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока. После ввода в эксплуатацию обеих очередей аэровокзальный комплекс будет включать два современных терминала, а также реконструированное здание существующего терминала для международных перевозок.

