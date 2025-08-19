https://ria.ru/20250819/komi-2036275070.html

Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО

Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию в регионе.Основные подробности — в материале РИА Новости.О поддержке бойцов СВО и их семей"Начиная от питания детей в школах, 5-11-е классы, у нас таких 1450 семей, компенсация платы за детские сады. <...> Компенсацию расходов на отдых и лечение получили 650 человек. Освобождение от уплаты транспортного налога — это 32 тысячи автомобилей".Об экономической ситуации"Падение есть, порядка 9,9 процента бюджета недобираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть чуть присела, курс доллара присел, ставка достаточно высокая"."Очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины и заканчивая Усть-Цилемским маслом".

