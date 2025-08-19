Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
13:16 19.08.2025 (обновлено: 14:16 19.08.2025)
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию в регионе.Основные подробности — в материале РИА Новости.О поддержке бойцов СВО и их семей"Начиная от питания детей в школах, 5-11-е классы, у нас таких 1450 семей, компенсация платы за детские сады. <...> Компенсацию расходов на отдых и лечение получили 650 человек. Освобождение от уплаты транспортного налога — это 32 тысячи автомобилей".Об экономической ситуации"Падение есть, порядка 9,9 процента бюджета недобираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть чуть присела, курс доллара присел, ставка достаточно высокая"."Очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины и заканчивая Усть-Цилемским маслом".
Путин на встрече с врио главы Коми Гольдштейном
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном. Обсуждалось социально-экономическое положение региона. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.
Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО

Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию в регионе.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи

О поддержке бойцов СВО и их семей

  • По словам Гольдштейна, в республике действуют 30 мер поддержки участников спецоперации.
  • Всего в регионе проживают более семи тысяч семей бойцов СВО, каждая из них находится на контроле.
«

"Начиная от питания детей в школах, 5-11-е классы, у нас таких 1450 семей, компенсация платы за детские сады. <...> Компенсацию расходов на отдых и лечение получили 650 человек. Освобождение от уплаты транспортного налога — это 32 тысячи автомобилей".

Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Врио главы Коми
  • Участники спецоперации также проходят реабилитацию: 216 человек получили общую, 130 — социальную, 86 — медицинскую.
  • В республике действует программа "Пера. Путь героя". По ней обучаются 99 человек.
Об экономической ситуации

  • Как отметил Гольдштейн, в регионе работают экспортно ориентированные компании — от нефтяных до лесных.
«

"Падение есть, порядка 9,9 процента бюджета недобираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть чуть присела, курс доллара присел, ставка достаточно высокая".

Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Врио главы Коми
  • При этом наблюдается рост в строительной сфере — плюс 15,3 процента, а также в сельском хозяйстве — 2,8 процента.
«

"Очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины и заканчивая Усть-Цилемским маслом".

Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Врио главы Коми
  • Путин обратил внимание, что уровень безработицы в Коми выше, чем в среднем по России.
  • Врио руководителя региона отметил, что республике уже удалось снизить этот показатель, сейчас он составляет 0,6 процента.
