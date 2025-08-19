Путин обсудил с врио главы Коми поддержку семей участников СВО
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Среди прочего они обсудили поддержку участников СВО и экономическую ситуацию в регионе.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
О поддержке бойцов СВО и их семей
- По словам Гольдштейна, в республике действуют 30 мер поддержки участников спецоперации.
- Всего в регионе проживают более семи тысяч семей бойцов СВО, каждая из них находится на контроле.
"Начиная от питания детей в школах, 5-11-е классы, у нас таких 1450 семей, компенсация платы за детские сады. <...> Компенсацию расходов на отдых и лечение получили 650 человек. Освобождение от уплаты транспортного налога — это 32 тысячи автомобилей".
- Участники спецоперации также проходят реабилитацию: 216 человек получили общую, 130 — социальную, 86 — медицинскую.
- В республике действует программа "Пера. Путь героя". По ней обучаются 99 человек.
Об экономической ситуации
- Как отметил Гольдштейн, в регионе работают экспортно ориентированные компании — от нефтяных до лесных.
"Падение есть, порядка 9,9 процента бюджета недобираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть чуть присела, курс доллара присел, ставка достаточно высокая".
- При этом наблюдается рост в строительной сфере — плюс 15,3 процента, а также в сельском хозяйстве — 2,8 процента.
"Очень много "хендмейда", уникальных продуктов, начиная от оленины и заканчивая Усть-Цилемским маслом".
- Путин обратил внимание, что уровень безработицы в Коми выше, чем в среднем по России.
- Врио руководителя региона отметил, что республике уже удалось снизить этот показатель, сейчас он составляет 0,6 процента.
