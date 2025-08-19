https://ria.ru/20250819/kndr-2036210753.html

Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут опорой суверенитета и ядерных сил

СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил эсминец "Чхве Хён", заявил о роли ВМС в ядерных силах страны, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын ознакомился с ходом испытаний интегрированной системы вооружений корабля и условиями службы моряков. Лидера КНДР встретил командующий ВМС КНА адмирал Пак Кван Соб. Ким Чен Ын заслушал доклад об испытаниях вооружений и строительстве третьего эсминца класса "Чхве Хён", выразив удовлетворение тем, что оснащение ВМС "сверхсовременной боевой техникой и ядерным оружием" осуществляется поэтапно и согласно плану. Лидер КНДР призвал неустанно прилагать усилия для "непрерывных важных и эпохальных перемен" в ВМС Республики, отстаивающих ядро государственного суверенитета КНДР "Товарищ Ким Чен Ын сказал... что наши военно-морские силы в ближайшем будущем станут надёжной силой, прочно отвечающей за одну часть в составе государственных ядерных сил и в области применения ядерного оружия. Он отметил, что это означает, что боеспособность наших ВМС будет ещё более приспособлена к выполнению стратегии государственной обороны и осуществлению сдерживания войны", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР подчеркнул, что повышение оперативной способности военно-морских сил — важнейшая государственная задача, которую "нельзя откладывать ни на миг" с точки зрения развития вооружённых сил и военной науки с учетом геополитического положения государства. Первый эсминец нового класса "Чхве Хён" КНДР был спущен на воду 25 апреля 2025 года, второй корабль того же класса при боковом спуске в мае получил повреждения, но был восстановлен и повторно спущен на воду в июне.

