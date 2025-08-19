https://ria.ru/20250819/kitay-2036250268.html

В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине

2025-08-19T11:14:00+03:00

ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса, и мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - сказала дипломат, комментируя встречу в Вашингтоне. Мао Нин отметила, что Пекин не является ни зачинщиком, ни участником кризиса, но с первого дня кризиса Китай занимал объективную и беспристрастную позицию и настаивал на содействии миру и переговорам. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса вместе с международным сообществом.

