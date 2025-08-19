Рейтинг@Mail.ru
В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине
11:14 19.08.2025
В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине
В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине
В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине
Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
китай
пекин
вашингтон (штат)
мао нин
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса, и мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - сказала дипломат, комментируя встречу в Вашингтоне. Мао Нин отметила, что Пекин не является ни зачинщиком, ни участником кризиса, но с первого дня кризиса Китай занимал объективную и беспристрастную позицию и настаивал на содействии миру и переговорам. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса вместе с международным сообществом.
китай
пекин
вашингтон (штат)
украина
в мире, китай, пекин, вашингтон (штат), мао нин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, украина
В мире, Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Мао Нин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Украина
В Китае поддержали усилия по политическому урегулированию на Украине

МИД КНР: Пекин поддерживает усилия по урегулированию конфликта на Украине

Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
"Китай всегда считал, что диалог и переговоры - единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса, и мы поддерживаем все усилия, способствующие миру", - сказала дипломат, комментируя встречу в Вашингтоне.
Мао Нин отметила, что Пекин не является ни зачинщиком, ни участником кризиса, но с первого дня кризиса Китай занимал объективную и беспристрастную позицию и настаивал на содействии миру и переговорам. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса вместе с международным сообществом.
