В Китае допустили, что Украине придется уступить территории
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории - РИА Новости, 19.08.2025
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории
Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:35:00+03:00
2025-08-19T06:35:00+03:00
2025-08-19T06:36:00+03:00
ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь. "Cаммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times. При этом эксперт отметил, что расплывчатые гарантии безопасности "в стиле НАТО" не подразумевают обещания членства Украины в альянсе, что свидетельствует о "нежелании президента Дональда Трампа брать на себя конкретные обязательства". В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и Зеленского в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории
Доцент Сунь Сювэнь: Украине придется пойти на компромисс и уступить территории