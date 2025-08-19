Рейтинг@Mail.ru
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 19.08.2025 (обновлено: 06:36 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/kitaj-2036209965.html
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории - РИА Новости, 19.08.2025
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории
Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:35:00+03:00
2025-08-19T06:36:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg
ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь. "Cаммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times. При этом эксперт отметил, что расплывчатые гарантии безопасности "в стиле НАТО" не подразумевают обещания членства Украины в альянсе, что свидетельствует о "нежелании президента Дональда Трампа брать на себя конкретные обязательства". В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и Зеленского в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250819/analitik-2036209545.html
https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_495:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_4f0176bd313b5f43b2fd5604e261940d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В Китае допустили, что Украине придется уступить территории

Доцент Сунь Сювэнь: Украине придется пойти на компромисс и уступить территории

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь.
"Cаммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Аналитик оценил итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
06:32
При этом эксперт отметил, что расплывчатые гарантии безопасности "в стиле НАТО" не подразумевают обещания членства Украины в альянсе, что свидетельствует о "нежелании президента Дональда Трампа брать на себя конкретные обязательства".
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и Зеленского в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
27 февраля, 13:06
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала