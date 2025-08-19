https://ria.ru/20250819/kitaj-2036209965.html

В Китае допустили, что Украине придется уступить территории

2025-08-19T06:36:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg

ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Украине, возможно, придется пойти на компромисс и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности, считает доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь. "Cаммит на Аляске уже задал тон переговорам Украины с США. Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в рамках консенсуса между США и Россией и уступить территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times. При этом эксперт отметил, что расплывчатые гарантии безопасности "в стиле НАТО" не подразумевают обещания членства Украины в альянсе, что свидетельствует о "нежелании президента Дональда Трампа брать на себя конкретные обязательства". В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и Зеленского в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

