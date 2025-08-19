https://ria.ru/20250819/kirgiziya-2036370041.html

С пика Хан-Тенгри в Киргизии эвакуировали тело погибшего россиянина

БИШКЕК, 19 авг – РИА Новости. Вертолеты минобороны Киргизии эвакуировали 30 альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри, также вниз было спущено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе оборонного ведомства республики. "Спущены 30 человек, среди них граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Кыргызстана. Также было доставлено тело гражданина России Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолеты благодаря улучшению погодных условий смогли совершить шесть эвакуационных вылетов. В операциях были задействованы военные летчики сил воздушной обороны. "Министерство обороны продолжает операцию по спасению и эвакуации альпинистов в районе пиков Победы и Хан-Тенгри", - уточнили в пресс-службе, пояснив, что группа спасателей была направлена к вершине пика Победы для эвакуации раненой россиянки Натальи Наговицыной, которая сломала ногу и ожидает помощи с 12 августа.

