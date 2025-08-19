https://ria.ru/20250819/kiev-2036188211.html
СМИ: Киев будет настаивать на компенсациях со стороны России
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Киев настаивает на том, чтобы Россия выплатила компенсацию от конфликта, утверждает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Согласно документу, Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта, которая, как утверждается, может быть потенциально покрыта за счет замороженных в странах Запада российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов", - пишет издание. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
