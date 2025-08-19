https://ria.ru/20250819/khimki-2036315968.html
Обустройство детской площадки на улице Спартаковская начали в Химках
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В подмосковных Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Спартаковская, специалисты уже завершили демонтаж и приступили к установке нового игрового городка, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Все работы завершат до конца августа. Игровой комплекс рассчитан на детей разного возраста. На площадке появятся качели, горка и другие игровые элементы. Здесь же установят удобные скамейки и урны, а также смонтируют новые ограждения. Все элементы безопасны и удобны в использовании, а территория оборудована специальным ударопоглощающим покрытием, которое минимизирует риски получения травмы при падении. Сейчас специалисты модернизируют игровые комплексы на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленая, Родионова, Спартаковская и Юбилейный проспект. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.
