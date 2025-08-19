https://ria.ru/20250819/kardio-2036311608.html
Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи
2025-08-19T15:29:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Московской области успешно функционирует кардиопульт при региональной станции скорой помощи, позволяющий специалистам своевременно анализировать электрокардиограммы пациентов и оперативно консультировать выездные бригады врачей. Об этом сообщил 360.ru.Сотрудники принимают и обрабатывают ЭКГ, поступившие от бригад скорой помощи, что помогает быстро определять степень срочности госпитализации больных."При сердечно-сосудистых заболеваниях важно действовать оперативно. Всего с начала года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали почти 230 тысяч ЭКГ", — рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.По его словам, у 23% пациентов были выявлены острые заболевания сердца, а у 4% — острый коронарный синдром, требующие немедленной госпитализации в специализированные сосудистые центры.Такая современная форма диагностики стала доступна благодаря оснащению бригад неотложной помощи высококлассными портативными аппаратами ЭКГ с функциями дистанционного приема и передачи данных.
