Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи
15:29 19.08.2025
Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи
московская область (подмосковье)
Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВрач смотрит на электрокардиографию пациента в кабинете "Мое здоровье"
Врач смотрит на электрокардиографию пациента в кабинете Мое здоровье - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Московской области успешно функционирует кардиопульт при региональной станции скорой помощи, позволяющий специалистам своевременно анализировать электрокардиограммы пациентов и оперативно консультировать выездные бригады врачей. Об этом сообщил 360.ru.
Сотрудники принимают и обрабатывают ЭКГ, поступившие от бригад скорой помощи, что помогает быстро определять степень срочности госпитализации больных.
"При сердечно-сосудистых заболеваниях важно действовать оперативно. Всего с начала года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали почти 230 тысяч ЭКГ", — рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По его словам, у 23% пациентов были выявлены острые заболевания сердца, а у 4% — острый коронарный синдром, требующие немедленной госпитализации в специализированные сосудистые центры.
Такая современная форма диагностики стала доступна благодаря оснащению бригад неотложной помощи высококлассными портативными аппаратами ЭКГ с функциями дистанционного приема и передачи данных.
 
