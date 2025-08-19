https://ria.ru/20250819/kardio-2036311608.html

Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи

Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи - РИА Новости, 19.08.2025

Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи

В Московской области успешно функционирует кардиопульт при региональной станции скорой помощи, позволяющий специалистам своевременно анализировать... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:29:00+03:00

2025-08-19T15:29:00+03:00

2025-08-19T15:29:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735807819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87b162fa73ff746ca51ca4c8de6efa8.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Московской области успешно функционирует кардиопульт при региональной станции скорой помощи, позволяющий специалистам своевременно анализировать электрокардиограммы пациентов и оперативно консультировать выездные бригады врачей. Об этом сообщил 360.ru.Сотрудники принимают и обрабатывают ЭКГ, поступившие от бригад скорой помощи, что помогает быстро определять степень срочности госпитализации больных."При сердечно-сосудистых заболеваниях важно действовать оперативно. Всего с начала года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали почти 230 тысяч ЭКГ", — рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.По его словам, у 23% пациентов были выявлены острые заболевания сердца, а у 4% — острый коронарный синдром, требующие немедленной госпитализации в специализированные сосудистые центры.Такая современная форма диагностики стала доступна благодаря оснащению бригад неотложной помощи высококлассными портативными аппаратами ЭКГ с функциями дистанционного приема и передачи данных.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)