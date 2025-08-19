Защита Карапетяна обжаловала продление его ареста
Защита Карапетяна обжаловала продление его ареста в Армении
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Адвокаты предпринимателя Самвела Карапетяна обжаловали продление его ареста в Апелляционном суде Армении, сообщает во вторник совет по защите прав предпринимателя.
"Восемнадцатого августа адвокатская группа подала жалобу в Апелляционный суд на решение о продлении незаконного содержания под стражей Самвела Карапетяна", - говорится в сообщении.
Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
18 августа, 00:11
Отмечается, что Карапетян был арестован незаконным решением суда 18 июня, а 14 августа суд удовлетворил незаконное ходатайство следствия о продлении срока его содержания под стражей.
"Создавшийся правовой абсурд противоречит не только Уголовно-процессуальному кодексу Армении, решениям Кассационного и Конституционного судов, но и судебной практике Европейского суда по правам человека… Является неоспоримым доказательством политического преследования", - говорится в заявлении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36