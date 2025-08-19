https://ria.ru/20250819/kantselyariya-2036207230.html

Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году

Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году

2025-08-19T05:25:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Набор школьной канцелярии в преддверии нового учебного года обойдется россиянам в сумму чуть выше 7 тысяч рублей - это на 7% выше прошлого года, говорится в исследовании сервиса фискальных данных "АТОЛ" и "Онлайн-школы №1" для РИА Новости. "В июне-июле 2025 года стоимость базового комплекта школьных принадлежностей для очного обучения выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в среднем 7 039 рублей", - подсчитали аналитики. Согласно исследованию, наибольший рост цен зафиксирован на рюкзаки - их средняя стоимость увеличилась на 31% и достигла 2 654 рублей. Чернографитовый карандаш подорожал на 12%, до 29 рублей, а набор тетрадей - на 8%, до 438 рублей. Набор из двух клей-карандашей в среднем стоил 188 рублей (+11%), комплект обложек для тетрадей и учебников - 301 рубль (+12%), набор шариковых ручек - 248 рублей (+4%). Цена дневника осталась на уровне прошлого года - 244 рубля. Одновременно ряд товаров подешевел. Средняя стоимость пенала снизилась на 14%, до 388 рублей, мешка для сменной обуви - на 13%, до 349 рублей, набора цветных карандашей - на 8%, до 243 рублей. Кисточки для рисования подешевели на 17% и продавались по 214 рублей, гуашь - на 14%, до 304 рублей. Фломастеры стоили 326 рублей, что на 21% ниже прошлогоднего уровня, линейка - 136 рублей (-6%), пластилин - 296 рублей (-2%). В то же время акварельные краски подорожали на 17%, до 387 рублей, а набор стирательных резинок прибавил в цене 2% и составил 172 рубля.

