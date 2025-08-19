https://ria.ru/20250819/kamchatka-2036399275.html

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 20.08.2025

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-19T22:47:00+03:00

2025-08-19T22:47:00+03:00

2025-08-20T02:09:00+03:00

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

петропавловск-камчатский

российская академия наук

камчатский край

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 19 августа 2025 года, 18.50.26 (по камчатскому времени - 20 августа, 6.50; по московскому времени - 19 августа, 21.50 - ред.)... Магнитуда: 5,4", - говорится в сообщении на сайте службы. Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Жители полуострова подземного толчка не ощутили. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html

https://ria.ru/20250818/kurily-2035975279.html

камчатка

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, петропавловск-камчатский, российская академия наук, камчатский край, происшествия