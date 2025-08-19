https://ria.ru/20250819/kamchatka-2036399275.html
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 19 августа 2025 года, 18.50.26 (по камчатскому времени - 20 августа, 6.50; по московскому времени - 19 августа, 21.50 - ред.)... Магнитуда: 5,4", - говорится в сообщении на сайте службы. Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Жители полуострова подземного толчка не ощутили. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
