У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
22:47 19.08.2025 (обновлено: 02:09 20.08.2025)
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.08.2025
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
петропавловск-камчатский
российская академия наук
камчатский край
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 19 августа 2025 года, 18.50.26 (по камчатскому времени - 20 августа, 6.50; по московскому времени - 19 августа, 21.50 - ред.)... Магнитуда: 5,4", - говорится в сообщении на сайте службы. Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Жители полуострова подземного толчка не ощутили. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, петропавловск-камчатский, российская академия наук, камчатский край, происшествия
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Камчатский край, Происшествия
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане к востоку от Камчатки магнитудой 5,4, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 19 августа 2025 года, 18.50.26 (по камчатскому времени - 20 августа, 6.50; по московскому времени - 19 августа, 21.50 - ред.)... Магнитуда: 5,4", - говорится в сообщении на сайте службы.
Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.
Жители полуострова подземного толчка не ощутили.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Камчатка Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области Петропавловск-Камчатский Российская академия наук Камчатский край Происшествия
 
 
