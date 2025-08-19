https://ria.ru/20250819/izbienie-2036341873.html
В Иркутске девушки избили инвалида
В Иркутске девушки избили инвалида - РИА Новости, 19.08.2025
В Иркутске девушки избили инвалида
Уголовное дело возбудили в Иркутске, где девушки-подростки избили инвалида, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:45:00+03:00
2025-08-19T16:45:00+03:00
2025-08-19T16:46:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске, где девушки-подростки избили инвалида, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями в Иркутске была выявлена видеозапись, на которой две несовершеннолетние девушки наносят удары мужчине. При этом они выражаются матом, бьют свою жертву руками, ногами и тростью. Из видеозаписи следует, что мужчин якобы наблюдал, как девушки переодеваются. Избиваемый отрицает этот факт и говорит, что напавшие на него подростки пьяны. В комментарии к публикации отмечается, что потерпевший является инвалидом. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств инцидента между девушками и мужчиной с инвалидностью.
https://ria.ru/20250816/sk-2035815837.html
иркутск
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске девушки избили инвалида
В Иркутске завели дело после избиения инвалида девушками