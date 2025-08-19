Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске девушки избили инвалида - РИА Новости, 19.08.2025
16:45 19.08.2025
В Иркутске девушки избили инвалида
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске, где девушки-подростки избили инвалида, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями в Иркутске была выявлена видеозапись, на которой две несовершеннолетние девушки наносят удары мужчине. При этом они выражаются матом, бьют свою жертву руками, ногами и тростью. Из видеозаписи следует, что мужчин якобы наблюдал, как девушки переодеваются. Избиваемый отрицает этот факт и говорит, что напавшие на него подростки пьяны. В комментарии к публикации отмечается, что потерпевший является инвалидом. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств инцидента между девушками и мужчиной с инвалидностью.
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске, где девушки-подростки избили инвалида, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга социальных сетей правоохранителями в Иркутске была выявлена видеозапись, на которой две несовершеннолетние девушки наносят удары мужчине. При этом они выражаются матом, бьют свою жертву руками, ногами и тростью. Из видеозаписи следует, что мужчин якобы наблюдал, как девушки переодеваются. Избиваемый отрицает этот факт и говорит, что напавшие на него подростки пьяны. В комментарии к публикации отмечается, что потерпевший является инвалидом.
"По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств инцидента между девушками и мужчиной с инвалидностью.
