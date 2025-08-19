https://ria.ru/20250819/gts-2036254603.html

В Полтавской области поврежден объект ГТС

В Полтавской области поврежден объект ГТС - РИА Новости, 19.08.2025

В Полтавской области поврежден объект ГТС

Один из наземных производственных объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины поврежден в Полтавской области, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один из наземных производственных объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины поврежден в Полтавской области, сообщили в министерстве энергетики страны. "Атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют. Отмечают, что он находится в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

