В Полтавской области поврежден объект ГТС
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта ГТС в Полтавской области
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Один из наземных производственных объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины поврежден в Полтавской области, сообщили в министерстве энергетики страны.
«
"Атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.
О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют. Отмечают, что он находится в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18