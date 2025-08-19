Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию - РИА Новости, 19.08.2025
16:25 19.08.2025
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию - РИА Новости, 19.08.2025
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию
Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России, заявил премьер-министр республики... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
евросоюз
единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Ранее он неоднократно сообщал, что страны Евросоюза и украинские чиновники призывали Грузию открыть "второй фронт" против России в 2022 году. "В 2022 году мы отказались вступать в войну, и после этого начался абсолютно неслыханный шантаж. Изначально нам не предоставили статус кандидата без каких-либо оснований, а после этого неоднократно было признано, что Грузия лидирует среди всех стран-кандидатов",- заявил премьер журналистам. По словам главы правительства, Грузия отказалась выполнять требования Евросоюза, после чего была подключена "европейская бюрократия для шантажа грузинского народа и грузинского правительства, что очень прискорбно". "ЕС не может ассоциироваться с такими событиями, как ненависть, и вы можете видеть, что европейская бюрократия сегодня ассоциируется с этим. Они открыто призывали к возвращению "Единого национального движения" к власти, когда призывали людей выступать на избирательных участках и голосовать за них. ЕС не может ассоциироваться с подобными вещами в восприятии грузинского народа",- заявил премьер Грузии.
грузия
россия
в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, евросоюз, единое национальное движение
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Единое национальное движение
Кобахидзе рассказал, когда ЕС начал шантажировать Грузию

Кобахидзе: ЕС шантажирует Грузию после отказа вступать в конфликт против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Ранее он неоднократно сообщал, что страны Евросоюза и украинские чиновники призывали Грузию открыть "второй фронт" против России в 2022 году.
"В 2022 году мы отказались вступать в войну, и после этого начался абсолютно неслыханный шантаж. Изначально нам не предоставили статус кандидата без каких-либо оснований, а после этого неоднократно было признано, что Грузия лидирует среди всех стран-кандидатов",- заявил премьер журналистам.
По словам главы правительства, Грузия отказалась выполнять требования Евросоюза, после чего была подключена "европейская бюрократия для шантажа грузинского народа и грузинского правительства, что очень прискорбно". "ЕС не может ассоциироваться с такими событиями, как ненависть, и вы можете видеть, что европейская бюрократия сегодня ассоциируется с этим. Они открыто призывали к возвращению "Единого национального движения" к власти, когда призывали людей выступать на избирательных участках и голосовать за них. ЕС не может ассоциироваться с подобными вещами в восприятии грузинского народа",- заявил премьер Грузии.
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Единое национальное движение
 
 
