ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз начал шантажировать Грузию после того, как в 2022 году она отказалась подключаться в военный конфликт против России, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Ранее он неоднократно сообщал, что страны Евросоюза и украинские чиновники призывали Грузию открыть "второй фронт" против России в 2022 году. "В 2022 году мы отказались вступать в войну, и после этого начался абсолютно неслыханный шантаж. Изначально нам не предоставили статус кандидата без каких-либо оснований, а после этого неоднократно было признано, что Грузия лидирует среди всех стран-кандидатов",- заявил премьер журналистам. По словам главы правительства, Грузия отказалась выполнять требования Евросоюза, после чего была подключена "европейская бюрократия для шантажа грузинского народа и грузинского правительства, что очень прискорбно". "ЕС не может ассоциироваться с такими событиями, как ненависть, и вы можете видеть, что европейская бюрократия сегодня ассоциируется с этим. Они открыто призывали к возвращению "Единого национального движения" к власти, когда призывали людей выступать на избирательных участках и голосовать за них. ЕС не может ассоциироваться с подобными вещами в восприятии грузинского народа",- заявил премьер Грузии.

