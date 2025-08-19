Рейтинг@Mail.ru
14:40 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/gruzija-2036296377.html
Премьер Грузии рассказал, когда страна будет готова к членству в ЕС
2025-08-19T14:40:00+03:00
2025-08-19T14:40:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году. "Вы знаете, каков приоритет нашей внешней политики. Прежде всего, это интеграция в ЕС. Это наша заявленная цель, мы также заявили, что к 2028 году выполним более 90% обязательств по соглашению об ассоциации. Мы будем готовы к вступлению в ЕС от начала и до конца к 2030 году. Главное, чтобы тем временем процессы в ЕС развивались в другом направлении", - заявил премьер журналистам. По его словам, на данном этапе тенденции в ЕС тревожные с точки зрения демократии, прав человека и экономики. "К сожалению, обратная реакция наблюдается во всех направлениях. Мы надеемся, что до тех пор, пока мы не будем готовы вступить в ЕС в 2030 году, эти тенденции в ЕС изменятся и демократическая система в масштабах всего ЕС будет улучшена. Права человека будут лучше защищены, а экономика укреплена", - добавил он. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
https://ria.ru/20250808/sila-2034103796.html
грузия
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году.
"Вы знаете, каков приоритет нашей внешней политики. Прежде всего, это интеграция в ЕС. Это наша заявленная цель, мы также заявили, что к 2028 году выполним более 90% обязательств по соглашению об ассоциации. Мы будем готовы к вступлению в ЕС от начала и до конца к 2030 году. Главное, чтобы тем временем процессы в ЕС развивались в другом направлении", - заявил премьер журналистам.
По его словам, на данном этапе тенденции в ЕС тревожные с точки зрения демократии, прав человека и экономики.
"К сожалению, обратная реакция наблюдается во всех направлениях. Мы надеемся, что до тех пор, пока мы не будем готовы вступить в ЕС в 2030 году, эти тенденции в ЕС изменятся и демократическая система в масштабах всего ЕС будет улучшена. Права человека будут лучше защищены, а экономика укреплена", - добавил он.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Южной Осетии прокомментировали заявления Грузии о неприменении силы
