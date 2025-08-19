https://ria.ru/20250819/gost-2036279630.html

СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа

2025-08-19T13:35:00+03:00

2025-08-19T13:35:00+03:00

2025-08-19T13:52:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times."Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встречей, незаметно, словно персонаж за кулисами", — говорится в публикации.Журналист указал, что американский президент на мероприятии несколько раз упоминал позицию российского лидера по завершению украинского конфликта и заявлял о необходимости уведомить его о ходе встречи после ее завершения.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

