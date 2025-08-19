Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
13:35 19.08.2025 (обновлено: 13:52 19.08.2025)
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times.&quot;Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встречей, незаметно, словно персонаж за кулисами&quot;, — говорится в публикации.Журналист указал, что американский президент на мероприятии несколько раз упоминал позицию российского лидера по завершению украинского конфликта и заявлял о необходимости уведомить его о ходе встречи после ее завершения.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
NYT: Путин незримо участвовал на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times.
"Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встречей, незаметно, словно персонаж за кулисами", — говорится в публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон выдвинул России ультиматум после саммита в Белом доме
Вчера, 11:50
Журналист указал, что американский президент на мероприятии несколько раз упоминал позицию российского лидера по завершению украинского конфликта и заявлял о необходимости уведомить его о ходе встречи после ее завершения.
Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине
В миреСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
