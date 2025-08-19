https://ria.ru/20250819/gost-2036279630.html
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:35:00+03:00
2025-08-19T13:35:00+03:00
2025-08-19T13:52:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_39f002c061cc3b916c385a63e3d8deaf.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и глав ЕС в Белом доме незримо ощущалось влияние Владимира Путина, пишет The New York Times."Сюрреалистичность происходящему добавило то, как Путин парил над всей этой встречей, незаметно, словно персонаж за кулисами", — говорится в публикации.Журналист указал, что американский президент на мероприятии несколько раз упоминал позицию российского лидера по завершению украинского конфликта и заявлял о необходимости уведомить его о ходе встречи после ее завершения.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250819/makron-2036257893.html
https://ria.ru/20250819/uslovie-2036246433.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_36b85c1b669ce9640f4bab1dbb13fa53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
NYT: Путин незримо участвовал на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме