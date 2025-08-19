https://ria.ru/20250819/geroinya-2035566859.html

Звездочка советского кино: как погибла героиня знаменитой "Каштанки"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Лев Северьянов. Ее знала вся страна — кудрявая светловолосая малышка в кино. В три года получила первый гонорар, а позже снималась наравне со взрослыми. Но вместо продолжения карьеры выбрала фронт. Что заставило юную мать бросить ребенка и пойти в самое пекло Сталинградской битвы? И почему ее смерть на высоте 56,8 стала символом целого поколения?Маленькая СатанеллаМарионелла Владимировна Королева родилась в семье московских театралов в сентябре 1922 года. Длинное вычурное имя не прижилось — девочку звали просто Гулей. А соседи, не выдержав ее бесконечных проказ, окрестили кроху Сатанеллой.Семья жила на Раушской набережной прямо напротив Кремля. Маленькая разбойница носилась по дорожкам, падала, расшибалась в кровь, вскакивала и мчалась дальше. Красный флаг над кремлевскими стенами она называла "огоньком".Бесстрашие было ее главной чертой с самого детства. Свирепые цепные псы клали ей голову на колени, она ни разу не заплакала от боли и не пожаловалась на ушибы.В три года Гуля впервые снялась в кино — в фильме "Каштанка". Гонорар составил два рубля, один тут же потратили на лекарства для самой актрисы. Режиссеры наперегонки приглашали яркую малышку — так появились роли в "Бабах рязанских", "Дочери партизана", "Солнечном маскараде".Письма к "пусиньке"Когда Гуле исполнилось 10, родители развелись. Девочка с матерью переехала в Киев, а отец остался в Москве. Началась трогательная переписка с "пусинькой", как нежно называла Гуля Владимира Даниловича. В письмах раскрывался удивительный характер — никакой ходульности, искренность и теплота."Зачем ты прислал 75 рублей, ведь у тебя у самого нет денег, ведь ты без работы? Скоро пришлем тебе посылку", — писала девочка, заботясь об отце больше, чем о себе."Папочка, могу тебе сообщить новость: мама вышла замуж. Я ведь тебе говорила, что это так будет, ну, вот и вышло", — сообщала она без всякой драмы, принимая изменения в семье с поразительной мудростью для подростка.Когда через три года мать вышла замуж за украинского композитора, Гуля дружелюбно окрестила отчима "Пылыпком". А познакомившись с новой женой отца, стала ласково называть ее "Варюшей".Комсомолка и матьГуля росла типичной советской девушкой — училась, занималась спортом, вступила в комсомол. "Если бы ты только знал, какая гордость быть комсомолкой! Чувствуешь всю ответственность, на тебя наложенную", — делилась она с отцом.Прыгала с 7-метровой вышки в бассейне, хотя признавалась: "Думала, что убьюсь". Но страх всегда побеждала — это была ее натура.В 18 вышла замуж за Алексея Пятакова, но брак быстро распался. Второй муж, Аркадий Казанский, учился в военной школе. В августе 1941 года у Гули родился сын Александр — Ежик, как называла его мать.Семейное счастье длилось недолго. В самом начале войны пришла страшная весть — Аркадий погиб на фронте. Гуля осталась с матерью и ребенком в эвакуации в Уфе.Дорога в адРешение молодой вдовы было мгновенным и непреклонным — на фронт! Она обивала пороги военкоматов, умоляя отправить добровольцем. Всех останавливал грудной ребенок на руках у 19-летней матери.Но Гуля была настойчива до невозможности. Она буквально упросила комдива Николая Бирюкова взять ее ординарцем. Сына оставила на попечение матери и отправилась в медико-санитарный батальон 214-й стрелковой дивизии.Летом 1942 года санинструктор Королева оказалась в самом пекле Сталинградской битвы. К ноябрю вермахт захватил почти весь город, но советское командование готовило операцию "Уран" — окружение врага.Последняя высотаК ноябрю 1942 года от 780-го стрелкового полка остались жалкие остатки. Дни в сталинградском котле превратили людей в призраки — обожженные, контуженные, с затравленными глазами. Многие были ранены по несколько раз, но продолжали воевать. Патронов не хватало, еды тоже.Утром 23 ноября предстояло взять высоту 56,8. Полк пошел в атаку и сразу попал под шквальный огонь. Солдаты падали десятками, но продолжали ползти вперед по раскисшей от крови земле. Санинструктор Королева металась между воронками, вытаскивая раненых из-под огня. К полудню она вынесла 50 человек.Потом убили командира. Измотанные бойцы залегли в траншеях. Атака захлебывалась, высота оставалась в руках фашистов. И тогда хрупкая 20-летняя девушка, которая когда-то трусила прыгнуть с вышки в бассейне, поднялась во весь рост под автоматными очередями. Она пошла в последнюю атаку в своей жизни.За ней поднялись черные от копоти, израненные мужики — разве могли они не последовать за той, что столько раз выносила их на своих плечах из самого пекла?Гуля первой ворвалась во вражеские позиции, забросала фашистов гранатами, уничтожила 15 солдат и офицеров. Но сама она уже падала, смертельно раненная осколком.Прощание в окопе"Издали я увидела ее с гранатами и автоматом в руках. Она бежала и стреляла. Потом вдруг упала. Поднялась и опять побежала", — вспоминала санинструктор Зинаида Сачкова, подруга Гули.Зинаида добралась до раненой, сняла шубу и укрыла умирающую подругу. "Зинок! А я думала, что не увижу тебя, а ты как в сказке появилась передо мной!" — сказала Гуля, показывая на высоту: "Будь она проклята!""Когда я ее перевязала, немцы приблизились так, что мне приходилось отстреливаться. Под конец я выстрелила дымовой шашкой и бросила в них гранату. Под прикрытием дыма, мы стали отходить. Гуля крепко держалась за мой рукав. Я плакала, а она меня утешала", — писала Зинаида отцу Гули.До последней минуты умирающая строила планы: "После войны поедем в Москву, к папке с Сашей, походим по Красной площади, поступим в мединститут, будем учиться на хирурга. Зинок, если тебе будет трудно, приходи к папке, он у меня хороший. Встретит, как родную..."Потом стала задыхаться. "Вдруг голова ее запрокинулась. Несколько мгновений... И она умерла. До самого конца она была в сознании", — свидетельствовала Зинаида.Высота 56,8 была взята. Сержант Марионелла Королева получила орден Красного Знамени посмертно. Ежик вырос, стал известным врачом-анестезиологом, умер в 2007 году. Теперь его дети — живая память о девочке, которая выбрала смерть ради Победы.

