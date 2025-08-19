https://ria.ru/20250819/germaniya-2036193099.html

В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским

В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025

В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским

Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости временного прекращения огня на Украине демонстрирует давление, оказываемое на Владимира... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:00:00+03:00

2025-08-19T02:00:00+03:00

2025-08-19T07:58:00+03:00

в мире

украина

германия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости временного прекращения огня на Украине демонстрирует давление, оказываемое на Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Дискуссия о прекращении огня показывает, под каким давлением находится Зеленский: еще несколько месяцев назад требование "прекращения огня" считалось прерогативой "сочувствующих Путину", — говорится в материале.Как пишет издание, Трамп напомнил Зеленскому, что целью урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочной мир, а не временное перемирие."Вскоре после этого (Глава Еврокомиссии. — Прим. Ред.) Урсула фон дер Ляйен осторожно отказалась от этого требования, заявив, что "прекращение огня" — это просто еще один термин, а не "мир", — подчеркивается в статье.По мнению автора, Зеленскому не остается выбора, кроме как согласиться с такой интерпретацией "прекращения огня".Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

https://ria.ru/20250819/peregovory-2036191627.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036188759.html

https://ria.ru/20250819/mironov-2036191185.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато