В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
02:00 19.08.2025 (обновлено: 07:58 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/germaniya-2036193099.html
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости временного прекращения огня на Украине демонстрирует давление, оказываемое на Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Дискуссия о прекращении огня показывает, под каким давлением находится Зеленский: еще несколько месяцев назад требование "прекращения огня" считалось прерогативой "сочувствующих Путину", — говорится в материале.Как пишет издание, Трамп напомнил Зеленскому, что целью урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочной мир, а не временное перемирие."Вскоре после этого (Глава Еврокомиссии. — Прим. Ред.) Урсула фон дер Ляйен осторожно отказалась от этого требования, заявив, что "прекращение огня" — это просто еще один термин, а не "мир", — подчеркивается в статье.По мнению автора, Зеленскому не остается выбора, кроме как согласиться с такой интерпретацией "прекращения огня".Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил о желании достичь приостановки огня на Украине еще до следующей встречи.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
