Участки в Хабаровском крае хотят включить в госзаказ для геологоразведки

хабаровский край

дмитрий демешин

хабаровский край

дальний восток

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Четыре новых участка в Хабаровском крае предложено включить в госзаказ для геологоразведки и поиска полезных ископаемых, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Четыре новых участка в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах мы предложили включить в госзаказ для геологоразведки и поиска полезных ископаемых. Эти и другие перспективные направления развития горнодобычи в Хабаровском крае обсуждаем на Всероссийском форуме недропользователей "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии", который проходит у нас", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор края отметил, что регион - промышленный центр Дальнего Востока. В крае хорошая динамика по добыче золота, олова, каменного энергетического угля. Есть перспективные площади под детальную разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе железной руды, титана, извести для производства цемента и запасов глины для производства кирпича. "Мы заинтересованы в реализации проектов по освоению имеющихся месторождений полезных ископаемых, которые предполагают строительство горно-обогатительных мощностей с дальнейшей переработкой до уровня металлургии. Отлично понимаем, что при этом важно находить баланс между ведением промышленной деятельности и экологической безопасностью. Уверен, что этого можно достичь, соблюдая высокие стандарты охраны окружающей среды и применяя наилучшие доступные технологии", - сообщил глава региона. Днем ранее Демешин сообщал, что проверил лично в районе имени Полины Осипенко, как работают предприятия "Удинск Золото", входящее в компанию "Полюс", и "Ресурсы Албазино", которое входит в "Полиметалл". "Удинск Золото" на месторождении Чульбаткан проектирует современный ГОК, где работу получат 400 человек. Запасы месторождения превышают 107 тонн золота, и первую партию драгметалла горно-обогатительный комбинат должен выпустить в 2029 году, проинформировал губернатор. На месторождении Албазино с 2009 года произведено 90 тонн золота. Здесь применяют подземный способ добычи. На месторождении Талгий, входящем в Албазинский хаб, добычу продолжат открытым способом. В сентябре здесь планируют подать напряжение на новой подстанции 110-Кв ЛЭП "Албазино". Крупным месторождениям нужна сетевая энергия — это повышает энергоэффективность предприятий и обеспечивает дальнейшее устойчивое развитие, разъяснил Демешин. "В первом полугодии 2025-го добыча золота у нас в регионе выросла почти на 40%. Налоговые отчисления в бюджет края уже на 80% превысили прошлогодние показатели - за семь месяцев это около 20 миллиардов рублей", - сообщил губернатор. Глава региона отметил, что золотодобывающие предприятия в Хабаровском крае вносят ощутимый вклад в экономику и участвуют в социальных проектах.

хабаровский край

дальний восток

