Генсек СНГ высказался об урегулировании украинского конфликта
Лебедев выразил надежду на достижение мирного урегулирования на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что верит в то, что удастся добиться мирного урегулирования на Украине, хотя это может быть и небыстрым процессом.
"И мы очень надеемся, что мы вернемся, - и чем быстрее, тем лучше, - к этому состоянию мира между Россией и Украиной. И об этом говорил и президент Российской Федерации. И что для нас очень важно, конечно, президент Соединенных Штатов тоже сказал, что нужно обязательно достичь мира", - сказал Лебедев журналистам в Минске перед заседанием постпредов СНГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что гибель людей с обеих сторон противоестественна, "нужно покончить с этим".
"Я верю, что мы этого добьемся. Это трудная цель, трудная задача. Быстро мы, - и об этом говорят все эксперты, - видимо, не сможем достичь этого результата, но мы к этому идем. Эти усилия, которые предпринимаются и лидерами стран Содружества, президентом Российской Федерации, президентом Республики Беларусь, другими лидерами, которые все поддержали эти усилия по достижению мира на Украине... Я очень надеюсь и верю, что мы добьемся этой цели. И чем быстрее, тем лучше", - сказал Лебедев.
Генсек отметил, что следит за серией переговоров по урегулированию конфликта, которые проходят в последние дни. Он подчеркнул, что эта тема для него близкая, потому что много лет прожил на Украине, учился и работал там. "У меня до сих пор там сотни друзей, которые, несмотря на этот конфликт, остаются верными принципам сохранения дружбы между нашими народами. И об этом, кстати, говорит регулярно президент Беларуси, что это - три славянских народа…, что необходимо урегулировать этот конфликт, достичь мирного соглашения. Состояние войны противоречит сущности человеческой. Нормальное состояние – это состояние мира", - добавил Лебедев.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Ранее, 15 августа, на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. До этого Трамп разговаривал по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.