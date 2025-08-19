https://ria.ru/20250819/gensek-2036259429.html

Генсек СНГ высказался об урегулировании украинского конфликта

Генсек СНГ высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 19.08.2025

Генсек СНГ высказался об урегулировании украинского конфликта

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что верит в то, что удастся добиться мирного урегулирования на Украине, хотя это может быть и небыстрым... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T11:56:00+03:00

2025-08-19T11:56:00+03:00

2025-08-19T12:15:00+03:00

в мире

украина

сергей лебедев

содружество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76137/59/761375963_0:0:2359:1326_1920x0_80_0_0_c5c0b0519befda42797d8ea6940b0917.jpg

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что верит в то, что удастся добиться мирного урегулирования на Украине, хотя это может быть и небыстрым процессом."И мы очень надеемся, что мы вернемся, - и чем быстрее, тем лучше, - к этому состоянию мира между Россией и Украиной. И об этом говорил и президент Российской Федерации. И что для нас очень важно, конечно, президент Соединенных Штатов тоже сказал, что нужно обязательно достичь мира", - сказал Лебедев журналистам в Минске перед заседанием постпредов СНГ, отвечая на вопрос РИА Новости.Он подчеркнул, что гибель людей с обеих сторон противоестественна, "нужно покончить с этим"."Я верю, что мы этого добьемся. Это трудная цель, трудная задача. Быстро мы, - и об этом говорят все эксперты, - видимо, не сможем достичь этого результата, но мы к этому идем. Эти усилия, которые предпринимаются и лидерами стран Содружества, президентом Российской Федерации, президентом Республики Беларусь, другими лидерами, которые все поддержали эти усилия по достижению мира на Украине... Я очень надеюсь и верю, что мы добьемся этой цели. И чем быстрее, тем лучше", - сказал Лебедев.Генсек отметил, что следит за серией переговоров по урегулированию конфликта, которые проходят в последние дни. Он подчеркнул, что эта тема для него близкая, потому что много лет прожил на Украине, учился и работал там. "У меня до сих пор там сотни друзей, которые, несмотря на этот конфликт, остаются верными принципам сохранения дружбы между нашими народами. И об этом, кстати, говорит регулярно президент Беларуси, что это - три славянских народа…, что необходимо урегулировать этот конфликт, достичь мирного соглашения. Состояние войны противоречит сущности человеческой. Нормальное состояние – это состояние мира", - добавил Лебедев.Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.Ранее, 15 августа, на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. До этого Трамп разговаривал по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20250819/sng-2036241717.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лебедев, содружество