Швеция поддержала предоставление гарантий безопасности Украине
Стенергард: Швеция готова внести вклад в предоставление гарантий для Украины
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Швеция готова внести вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, но этот вопрос будет решаться после определения деталей, заявила глава МИД королевства Мария Мальмер Стенергард.
"Что касается гарантий безопасности, я бы сказала, что хотя мы обсуждаем это уже довольно долго, мы все еще на ранней стадии процесса. Швеция готова внести свой вклад, но мы вернемся к тому, как именно, когда будут определены детали", - сказала она на совместной пресс-конференции глав МИД стран Северной Европы и Канады. Трансляция велась на YouTube-канале финского МИД.
По мнению министра, участие США в этом вопросе является важным.
"Я считаю, что заявления, сделанные президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в последние дни, очень позитивны. Но, как я уже сказала, нам предстоит многое согласовать в коалиции желающих", - добавила она.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.