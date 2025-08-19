Рейтинг@Mail.ru
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
14:41 19.08.2025
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине
Страны Северной Европы и Канада высказались в поддержку предоставления гарантий безопасности Украине и против ограничения размера ее вооруженных сил. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Страны Северной Европы и Канада высказались в поддержку предоставления гарантий безопасности Украине и против ограничения размера ее вооруженных сил. "Мы приветствуем заявленную приверженность Соединенных Штатов вместе с Европой и Канадой предоставить Украине гарантии безопасности. Страны Северной Европы и Канада готовы сыграть активную роль в объединении усилий коалиции желающих с усилиями США для обеспечения прочности и надежности этих гарантий безопасности", - говорится в совместном заявлении стран Северной Европы и Канады, опубликованном на сайте МИД Финляндии. В заявлении также говорится, что упомянутые страны выступают против каких-либо ограничений в отношении вооруженных сил Украины и их взаимодействия с третьим странами. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Страны Северной Европы и Канада сделали совместное заявление по Украине

Страны Северной Европы и Канада поддержали гарантии безопасности Украине

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Страны Северной Европы и Канада высказались в поддержку предоставления гарантий безопасности Украине и против ограничения размера ее вооруженных сил.
"Мы приветствуем заявленную приверженность Соединенных Штатов вместе с Европой и Канадой предоставить Украине гарантии безопасности. Страны Северной Европы и Канада готовы сыграть активную роль в объединении усилий коалиции желающих с усилиями США для обеспечения прочности и надежности этих гарантий безопасности", - говорится в совместном заявлении стран Северной Европы и Канады, опубликованном на сайте МИД Финляндии.
В заявлении также говорится, что упомянутые страны выступают против каких-либо ограничений в отношении вооруженных сил Украины и их взаимодействия с третьим странами.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
