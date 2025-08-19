Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/frantsija-2036362432.html
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо - РИА Новости, 19.08.2025
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо
Встреча в Белом доме президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник стала унижением для Франции и напоминает ситуацию с преподавателем и... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:55:00+03:00
2025-08-19T17:55:00+03:00
в мире
сша
франция
дональд трамп
флориан филиппо
владимир зеленский
патриот
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Встреча в Белом доме президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник стала унижением для Франции и напоминает ситуацию с преподавателем и учениками, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров государств-участников ЕС. Ранее Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа с европейскими лидерами. На нем американский лидер сидит за своим столом в Овальном кабинете, а главы европейских стран находятся напротив в креслах в один ряд. "Преподаватель с учениками! Что за спектакль! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и непокорной Франции", - написал лидер партии в соцсети X. Филиппо во вторник сделал заявление, что европейские политики после встречи с Трампом чувствуют, что полностью "прогнулись" под ним. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров, а также навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются.
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8cb599768f5cede8656c937ce35a0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, дональд трамп, флориан филиппо, владимир зеленский, патриот, евросоюз
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо

Филиппо назвал встречу Трампа с европейскими лидерами унижением для Франции

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Встреча в Белом доме президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник стала унижением для Франции и напоминает ситуацию с преподавателем и учениками, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров государств-участников ЕС. Ранее Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа с европейскими лидерами. На нем американский лидер сидит за своим столом в Овальном кабинете, а главы европейских стран находятся напротив в креслах в один ряд.
"Преподаватель с учениками! Что за спектакль! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и непокорной Франции", - написал лидер партии в соцсети X.
Филиппо во вторник сделал заявление, что европейские политики после встречи с Трампом чувствуют, что полностью "прогнулись" под ним. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров, а также навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
13 февраля, 05:49
 
В миреСШАФранцияДональд ТрампФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийПатриотЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала