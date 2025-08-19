https://ria.ru/20250819/frantsija-2036362432.html
Встреча Трампа с лидерами стран ЕС унизительна для Франции, считает Филиппо - РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:55:00+03:00
в мире
сша
франция
дональд трамп
флориан филиппо
владимир зеленский
патриот
евросоюз
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Встреча в Белом доме президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник стала унижением для Франции и напоминает ситуацию с преподавателем и учениками, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров государств-участников ЕС. Ранее Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа с европейскими лидерами. На нем американский лидер сидит за своим столом в Овальном кабинете, а главы европейских стран находятся напротив в креслах в один ряд. "Преподаватель с учениками! Что за спектакль! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и непокорной Франции", - написал лидер партии в соцсети X. Филиппо во вторник сделал заявление, что европейские политики после встречи с Трампом чувствуют, что полностью "прогнулись" под ним. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров, а также навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются.
