Премьер Финляндии оценил возможность участия в гарантиях для Украины

13:49 19.08.2025 (обновлено: 13:50 19.08.2025)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Финляндия могла бы принять участие в гарантиях безопасности для Украины, но решение об этом будет приниматься позднее, заявил премьер-министр Петтери Орпо. "Важно, что США участвуют, подготовка идет совместно. И, когда общая картина станет ясна, мы посмотрим, какую роль Финляндия могла бы в этом сыграть. Решения будут приниматься позже", - сказал Орпо на совместной пресс-конференции с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle. По словам главы оборонного ведомства, Финляндия тесно участвует в работе так называемой "коалиции желающих", которая разрабатывает элементы, связанные с обучением и поддержанием ВСУ. "Сейчас американцы включили в обсуждение официальную терминологию гарантий безопасности. На данный момент выясняется, что это означает на практике и какие роли могут быть с этим связаны. Очевидно, что Финляндия продолжит оказывать Украине сильную поддержку. Но что именно означают гарантии безопасности, сейчас выясняется под руководством США совместно с Украиной и всеми странами, поддерживающими ее", - добавил Хяккянен. В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
