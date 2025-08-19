https://ria.ru/20250819/finljandija-2036284979.html

Премьер Финляндии оценил возможность участия в гарантиях для Украины

Премьер Финляндии оценил возможность участия в гарантиях для Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Премьер Финляндии оценил возможность участия в гарантиях для Украины

Финляндия могла бы принять участие в гарантиях безопасности для Украины, но решение об этом будет приниматься позднее, заявил премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:49:00+03:00

2025-08-19T13:49:00+03:00

2025-08-19T13:50:00+03:00

в мире

финляндия

украина

сша

петтери орпо

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Финляндия могла бы принять участие в гарантиях безопасности для Украины, но решение об этом будет приниматься позднее, заявил премьер-министр Петтери Орпо. "Важно, что США участвуют, подготовка идет совместно. И, когда общая картина станет ясна, мы посмотрим, какую роль Финляндия могла бы в этом сыграть. Решения будут приниматься позже", - сказал Орпо на совместной пресс-конференции с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle. По словам главы оборонного ведомства, Финляндия тесно участвует в работе так называемой "коалиции желающих", которая разрабатывает элементы, связанные с обучением и поддержанием ВСУ. "Сейчас американцы включили в обсуждение официальную терминологию гарантий безопасности. На данный момент выясняется, что это означает на практике и какие роли могут быть с этим связаны. Очевидно, что Финляндия продолжит оказывать Украине сильную поддержку. Но что именно означают гарантии безопасности, сейчас выясняется под руководством США совместно с Украиной и всеми странами, поддерживающими ее", - добавил Хяккянен. В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250819/zaharova-2036238564.html

https://ria.ru/20250819/garantii-2036194110.html

финляндия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, украина, сша, петтери орпо, вооруженные силы украины, нато