https://ria.ru/20250819/filimonov-2036340481.html
Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов
Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов - РИА Новости, 19.08.2025
Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов, торжественная церемония передачи состоялась во... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:36:00+03:00
2025-08-19T16:36:00+03:00
2025-08-19T16:36:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологда
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024213144_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_989a03d8cfe974e7790041e447ce75c0.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов, торжественная церемония передачи состоялась во вторник на площади Революции, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В этом году в Вологду мы закупаем 51 автобус по линии казначейских инфраструктурных кредитов и в рамках лизинговых программ. Из них 17 передаем сегодня. Для Череповца в этом году приобретаем 31 автобус. И "ПАТП №1" в Вологде, и "Череповецкая автоколонна №1456" – это моя личная прерогатива. Обеспечиваю персональный контроль и повышаю эффективность нашей с вами совместной работы", - отметил Филимонов. Он добавил, что было направлено 249 миллионов рублей на приобретение 17 транспортных средств для Вологды. И 100 автобусов в областной столице в этом году будут брендированы в привязке к празднованию юбилея города в 2027 году. Пассажировместимость семи автобусов составляет 77 человек, остальные 10 могут перевозить до 97 человек за рейс. Вся техника оснащена современным оборудованием: кондиционерам, видеокамерами, спутниковой навигацией, устройствами для маломобильных граждан. Сейчас новый транспорт проходит проверку и совсем скоро выйдет на линию. "Андрей Николаевич Накрошаев, предыдущий мэр города Вологды, приложил усилия для того, чтобы восстановить работу "ПАТП №1". Однако, если есть вопросы у водителей, механиков, руководства "ПАТП №1", – не стесняйтесь нам задавать. Если вдруг какие-то вопросы не решены, вы чувствуете дискомфорт, вам не подняли зарплату, есть проблемы с обслуживанием, салон содержится в ненадлежащем, ненормативном состоянии, можно напрямую обратиться ко мне или написать в социальных сетях. Мы, естественно, будем продолжать прилагать руку", – подчеркнул губернатор Особое внимание глава региона обратил на необходимость комплексной трансформации облика Вологды, чтобы привести город в соответствие со статусом центра региона. Речь идет о модернизации всех без исключения сфер: дорожного хозяйства, благоустройства, содержания территорий, строительного комплекса, социальной сферы, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. "Я персонально акцентирую внимание на работу МКУ "Зеленстрой". Мы специально капитализировали за счет средств областного и муниципального бюджетов эту организацию для того, чтобы повысить эффективность управления хозяйством, содержания территорий, уборки улиц, площадей, аллей, скверов. На Сергея Геннадиевича Жестянникова сейчас возложена ответственная миссия ускорить темпы этой работы. И мы, таким образом, еще более крепко "приобнимаем" город Вологду и привлекаем внимание к необходимости ее полного преображения", – добавил Филимонов. Модернизация инфраструктуры областной столицы еженедельно обсуждается на совещаниях в правительстве Вологодской области, посвященных подготовке к празднованию юбилея города в 2027 году. Только в этом году в Вологде по случаю грядущего праздника ведется благоустройство, ремонт и строительство 451 объекта. Также реализуются несколько значимых проектов, поручения на которые дал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.
https://ria.ru/20250819/filimonov-2036276419.html
вологда
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024213144_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_09f3fe9c1906a2e3b733836b85128719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, вологда, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда, Вологодская область
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов, торжественная церемония передачи состоялась во вторник на площади Революции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году в Вологду мы закупаем 51 автобус по линии казначейских инфраструктурных кредитов и в рамках лизинговых программ. Из них 17 передаем сегодня. Для Череповца в этом году приобретаем 31 автобус. И "ПАТП №1" в Вологде, и "Череповецкая автоколонна №1456" – это моя личная прерогатива. Обеспечиваю персональный контроль и повышаю эффективность нашей с вами совместной работы", - отметил Филимонов.
Он добавил, что было направлено 249 миллионов рублей на приобретение 17 транспортных средств для Вологды. И 100 автобусов в областной столице в этом году будут брендированы в привязке к празднованию юбилея города в 2027 году.
Пассажировместимость семи автобусов составляет 77 человек, остальные 10 могут перевозить до 97 человек за рейс. Вся техника оснащена современным оборудованием: кондиционерам, видеокамерами, спутниковой навигацией, устройствами для маломобильных граждан. Сейчас новый транспорт проходит проверку и совсем скоро выйдет на линию.
"Андрей Николаевич Накрошаев, предыдущий мэр города Вологды, приложил усилия для того, чтобы восстановить работу "ПАТП №1". Однако, если есть вопросы у водителей, механиков, руководства "ПАТП №1", – не стесняйтесь нам задавать. Если вдруг какие-то вопросы не решены, вы чувствуете дискомфорт, вам не подняли зарплату, есть проблемы с обслуживанием, салон содержится в ненадлежащем, ненормативном состоянии, можно напрямую обратиться ко мне или написать в социальных сетях. Мы, естественно, будем продолжать прилагать руку", – подчеркнул губернатор
Особое внимание глава региона обратил на необходимость комплексной трансформации облика Вологды, чтобы привести город в соответствие со статусом центра региона. Речь идет о модернизации всех без исключения сфер: дорожного хозяйства, благоустройства, содержания территорий, строительного комплекса, социальной сферы, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.
"Я персонально акцентирую внимание на работу МКУ "Зеленстрой". Мы специально капитализировали за счет средств областного и муниципального бюджетов эту организацию для того, чтобы повысить эффективность управления хозяйством, содержания территорий, уборки улиц, площадей, аллей, скверов. На Сергея Геннадиевича Жестянникова сейчас возложена ответственная миссия ускорить темпы этой работы. И мы, таким образом, еще более крепко "приобнимаем" город Вологду и привлекаем внимание к необходимости ее полного преображения", – добавил Филимонов.
Модернизация инфраструктуры областной столицы еженедельно обсуждается на совещаниях в правительстве Вологодской области, посвященных подготовке к празднованию юбилея города в 2027 году. Только в этом году в Вологде по случаю грядущего праздника ведется благоустройство, ремонт и строительство 451 объекта. Также реализуются несколько значимых проектов, поручения на которые дал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.