МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов передал администрации Вологды ключи от 17 новых автобусов, торжественная церемония передачи состоялась во вторник на площади Революции, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В этом году в Вологду мы закупаем 51 автобус по линии казначейских инфраструктурных кредитов и в рамках лизинговых программ. Из них 17 передаем сегодня. Для Череповца в этом году приобретаем 31 автобус. И "ПАТП №1" в Вологде, и "Череповецкая автоколонна №1456" – это моя личная прерогатива. Обеспечиваю персональный контроль и повышаю эффективность нашей с вами совместной работы", - отметил Филимонов. Он добавил, что было направлено 249 миллионов рублей на приобретение 17 транспортных средств для Вологды. И 100 автобусов в областной столице в этом году будут брендированы в привязке к празднованию юбилея города в 2027 году. Пассажировместимость семи автобусов составляет 77 человек, остальные 10 могут перевозить до 97 человек за рейс. Вся техника оснащена современным оборудованием: кондиционерам, видеокамерами, спутниковой навигацией, устройствами для маломобильных граждан. Сейчас новый транспорт проходит проверку и совсем скоро выйдет на линию. "Андрей Николаевич Накрошаев, предыдущий мэр города Вологды, приложил усилия для того, чтобы восстановить работу "ПАТП №1". Однако, если есть вопросы у водителей, механиков, руководства "ПАТП №1", – не стесняйтесь нам задавать. Если вдруг какие-то вопросы не решены, вы чувствуете дискомфорт, вам не подняли зарплату, есть проблемы с обслуживанием, салон содержится в ненадлежащем, ненормативном состоянии, можно напрямую обратиться ко мне или написать в социальных сетях. Мы, естественно, будем продолжать прилагать руку", – подчеркнул губернатор Особое внимание глава региона обратил на необходимость комплексной трансформации облика Вологды, чтобы привести город в соответствие со статусом центра региона. Речь идет о модернизации всех без исключения сфер: дорожного хозяйства, благоустройства, содержания территорий, строительного комплекса, социальной сферы, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. "Я персонально акцентирую внимание на работу МКУ "Зеленстрой". Мы специально капитализировали за счет средств областного и муниципального бюджетов эту организацию для того, чтобы повысить эффективность управления хозяйством, содержания территорий, уборки улиц, площадей, аллей, скверов. На Сергея Геннадиевича Жестянникова сейчас возложена ответственная миссия ускорить темпы этой работы. И мы, таким образом, еще более крепко "приобнимаем" город Вологду и привлекаем внимание к необходимости ее полного преображения", – добавил Филимонов. Модернизация инфраструктуры областной столицы еженедельно обсуждается на совещаниях в правительстве Вологодской области, посвященных подготовке к празднованию юбилея города в 2027 году. Только в этом году в Вологде по случаю грядущего праздника ведется благоустройство, ремонт и строительство 451 объекта. Также реализуются несколько значимых проектов, поручения на которые дал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

