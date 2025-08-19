https://ria.ru/20250819/filimonov-2036276419.html
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет" - РИА Новости, 19.08.2025
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:22:00+03:00
2025-08-19T13:22:00+03:00
2025-08-19T13:22:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован кадровый резерв управленцев муниципального уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Запускаем открытый конкурс для граждан с высоким уровнем лидерских качеств, готовых применить свои знания и опыт на благо развития территорий. Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 7 сентября. Далее проведем отбор кандидатов, которые пройдут оценку профессиональных и личностных качеств", - отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что работать участники будут с экспертами регионального и федерального уровней, а лучших ждут карьерный рост, возможность научиться реальным управленческим технологиям и пройти стажировку в органах местного самоуправления Вологодской области. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет. Также в списке обязательных требований – отсутствие статуса иностранного агента, неснятой или непогашенной судимости и гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительства, другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Оценивать кандидатов будут в дистанционном и очном формате. В ходе дистанционной оценки участникам предстоит продемонстрировать способность к анализу, социальную ответственность, языковую грамотность, системное мышление, эмоциональный интеллект. Те, кто успешно пройдут этот этап, будут допущены до очного тура: проблемно-аналитической деловой игры с выполнением задания-кейса. Регистрация участников проходит на портале Госуслуг. Нужно будет прикрепить электронные копии документов, а также ссылку на видеовизитку.
https://ria.ru/20250812/zavarin-2034859435.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_f97b7b0d421e91b3817bcd9da02c44d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
Георгий Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован кадровый резерв управленцев муниципального уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Запускаем открытый конкурс для граждан с высоким уровнем лидерских качеств, готовых применить свои знания и опыт на благо развития территорий. Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 7 сентября. Далее проведем отбор кандидатов, которые пройдут оценку профессиональных и личностных качеств", - отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что работать участники будут с экспертами регионального и федерального уровней, а лучших ждут карьерный рост, возможность научиться реальным управленческим технологиям и пройти стажировку в органах местного самоуправления Вологодской области.
Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет. Также в списке обязательных требований – отсутствие статуса иностранного агента, неснятой или непогашенной судимости и гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительства, другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
Оценивать кандидатов будут в дистанционном и очном формате. В ходе дистанционной оценки участникам предстоит продемонстрировать способность к анализу, социальную ответственность, языковую грамотность, системное мышление, эмоциональный интеллект. Те, кто успешно пройдут этот этап, будут допущены до очного тура: проблемно-аналитической деловой игры с выполнением задания-кейса.
Регистрация участников проходит на портале Госуслуг. Нужно будет прикрепить электронные копии документов, а также ссылку на видеовизитку.