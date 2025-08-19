https://ria.ru/20250819/filimonov-2036276419.html

Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"

Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет" - РИА Новости, 19.08.2025

Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:22:00+03:00

2025-08-19T13:22:00+03:00

2025-08-19T13:22:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован кадровый резерв управленцев муниципального уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Запускаем открытый конкурс для граждан с высоким уровнем лидерских качеств, готовых применить свои знания и опыт на благо развития территорий. Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 7 сентября. Далее проведем отбор кандидатов, которые пройдут оценку профессиональных и личностных качеств", - отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что работать участники будут с экспертами регионального и федерального уровней, а лучших ждут карьерный рост, возможность научиться реальным управленческим технологиям и пройти стажировку в органах местного самоуправления Вологодской области. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет. Также в списке обязательных требований – отсутствие статуса иностранного агента, неснятой или непогашенной судимости и гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительства, другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Оценивать кандидатов будут в дистанционном и очном формате. В ходе дистанционной оценки участникам предстоит продемонстрировать способность к анализу, социальную ответственность, языковую грамотность, системное мышление, эмоциональный интеллект. Те, кто успешно пройдут этот этап, будут допущены до очного тура: проблемно-аналитической деловой игры с выполнением задания-кейса. Регистрация участников проходит на портале Госуслуг. Нужно будет прикрепить электронные копии документов, а также ссылку на видеовизитку.

https://ria.ru/20250812/zavarin-2034859435.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгий филимонов, вологодская область