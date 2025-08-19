Рейтинг@Mail.ru
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
Вологодская область
 
13:22 19.08.2025
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован кадровый резерв управленцев муниципального уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Запускаем открытый конкурс для граждан с высоким уровнем лидерских качеств, готовых применить свои знания и опыт на благо развития территорий. Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 7 сентября. Далее проведем отбор кандидатов, которые пройдут оценку профессиональных и личностных качеств", - отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что работать участники будут с экспертами регионального и федерального уровней, а лучших ждут карьерный рост, возможность научиться реальным управленческим технологиям и пройти стажировку в органах местного самоуправления Вологодской области. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет. Также в списке обязательных требований – отсутствие статуса иностранного агента, неснятой или непогашенной судимости и гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительства, другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Оценивать кандидатов будут в дистанционном и очном формате. В ходе дистанционной оценки участникам предстоит продемонстрировать способность к анализу, социальную ответственность, языковую грамотность, системное мышление, эмоциональный интеллект. Те, кто успешно пройдут этот этап, будут допущены до очного тура: проблемно-аналитической деловой игры с выполнением задания-кейса. Регистрация участников проходит на портале Госуслуг. Нужно будет прикрепить электронные копии документов, а также ссылку на видеовизитку.
Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"

Георгий Филимонов дал старт проекту "Открытый муниципалитет"

Георгий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал старт новому региональному кадровому проекту "Открытый муниципалитет", по итогам которого будет сформирован кадровый резерв управленцев муниципального уровня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Запускаем открытый конкурс для граждан с высоким уровнем лидерских качеств, готовых применить свои знания и опыт на благо развития территорий. Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 7 сентября. Далее проведем отбор кандидатов, которые пройдут оценку профессиональных и личностных качеств", - отметил Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что работать участники будут с экспертами регионального и федерального уровней, а лучших ждут карьерный рост, возможность научиться реальным управленческим технологиям и пройти стажировку в органах местного самоуправления Вологодской области.
Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации с высшим образованием и опытом управления не менее двух лет. Также в списке обязательных требований – отсутствие статуса иностранного агента, неснятой или непогашенной судимости и гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительства, другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
Оценивать кандидатов будут в дистанционном и очном формате. В ходе дистанционной оценки участникам предстоит продемонстрировать способность к анализу, социальную ответственность, языковую грамотность, системное мышление, эмоциональный интеллект. Те, кто успешно пройдут этот этап, будут допущены до очного тура: проблемно-аналитической деловой игры с выполнением задания-кейса.
Регистрация участников проходит на портале Госуслуг. Нужно будет прикрепить электронные копии документов, а также ссылку на видеовизитку.
