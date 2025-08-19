Рейтинг@Mail.ru
Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:44 19.08.2025 (обновлено: 13:48 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/festival-2036282641.html
Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве
Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве
В музее-заповеднике "Коломенское" 16 августа прошел семейный фестиваль "ИТ-Пикник", гостями которого стали более 30 тысяч человек: ИТ-специалистов, их друзей и... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:44:00+03:00
2025-08-19T13:48:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036278461_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_ea77a0522dc5bfd61e7bbe21e23510e8.jpg
МОСКВА, 19 авг - Т-Банк. В музее-заповеднике "Коломенское" 16 августа прошел семейный фестиваль "ИТ-Пикник", гостями которого стали более 30 тысяч человек: ИТ-специалистов, их друзей и членов семей. Фестиваль проходит уже третий год подряд, и стал крупным событием для широкого пула специалистов. Организаторами фестиваля ежегодно выступают Т-Банк, CodeFest и концертное агентство "Мельница". На площадке собрались разработчики, тестировщики, ИТ-инженеры, аналитики, проджект- и продакт-менеджеры, тимлиды, дизайнеры и другие специалисты в области ИТ. В течение всего дня гости общались с учеными и экспертами из ведущих ИТ-компаний, делились опытом и принимали участие в интерактивах от партнеров. В этом году ими стали "Яндекс", "Т-Технологии", Selectel, "ЛАНИТ", Softline, Х5 Tech, "СИБУР Цифровой", 3 data, "ДОМ.РФ", "Северсталь", Arenadata, KUPIKOD, "Балтика" и другие. Центром образовательной программы стали лектории под открытым небом, которые были поделены на блоки: "Наука руками инженеров", "Инженерные платформы", "Аналитика", "Продукты", "Эффективный менеджмент" и "Научпоп". Спикеры из "Яндекса", Т-Банка, "Авито", X5 Tech и других компаний делились опытом, рассказывали о квантовых компьютерах, ИИ, беспилотных машинах, кибербезопасности, развитии ассистентских продуктов и упрощении задач с помощью технологий. Лекции позволяли гостям не только узнать о будущем IT-индустрии, но и задать вопросы экспертам, обсудить реальные кейсы с топами индустрий. На фестивале был широкий выбор интерактивных зон для гостей всех возрастов. Гости могли ознакомиться с VR-экскурсиями, робототехникой, IoT-датчиками, нейрофотобудкой и ИИ-ассистентами, а также выиграть плюшевую капибару или мерч компаний. Особое внимание вызвал стенд KUPICOD, где гости могли сделать фото с Tesla Cybertruck, сразиться в турнире по CS2, сыграть в любимые игры — FIFA, Mortal Kombat, NHL — и передохнуть на мягких пуфах за игрой в PUBG Mobile. В "Образовательной карусели" свои стенды представили "Т-Образование", "Яндекс Образование" и "Сбер". Там школьники и студенты проходили квесты, "сдавали экзамены" у преподавателей вузов, получали советы по резюме и карьерному росту, а оценки обменивали на подарки и мерч. Для всей семьи были зоны с настольными играми, скетчингом, росписью футболок, мастер-классами по музыке и творчеству, а также фитнес-зона с йогой и сайклом. Дети могли создать собственный мультфильм, собрать робота, принять участие в мастер-классах по химии, биологии, геологии и астрономии. Также была зона с музыкальными мастер-классами: игра на барабанах, бас-гитаре, электрогитаре под руководством преподавателей и профессиональных музыкантов. На протяжении всего дня гостей сопровождала музыкальная программа. На главной сцене выступили Тося Чайкина, Тима ищет свет, Второй Ка, ZOLOTO. Особым событием стал трибьют-концерт Дианы Арбениной, а также выступление хедлайнера концерта – группы КняZz. Впервые на "ИТ-пикнике" прошли музыкальные ИТ-квартирники, где группы из команд разработчиков, аналитиков и инженеров исполняли собственные композиции. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036278461_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79f3cd8aeda6c1714978d091f6ea7863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве

© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - Т-Банк. В музее-заповеднике "Коломенское" 16 августа прошел семейный фестиваль "ИТ-Пикник", гостями которого стали более 30 тысяч человек: ИТ-специалистов, их друзей и членов семей.
Фестиваль проходит уже третий год подряд, и стал крупным событием для широкого пула специалистов. Организаторами фестиваля ежегодно выступают Т-Банк, CodeFest и концертное агентство "Мельница".
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
На площадке собрались разработчики, тестировщики, ИТ-инженеры, аналитики, проджект- и продакт-менеджеры, тимлиды, дизайнеры и другие специалисты в области ИТ. В течение всего дня гости общались с учеными и экспертами из ведущих ИТ-компаний, делились опытом и принимали участие в интерактивах от партнеров. В этом году ими стали "Яндекс", "Т-Технологии", Selectel, "ЛАНИТ", Softline, Х5 Tech, "СИБУР Цифровой", 3 data, "ДОМ.РФ", "Северсталь", Arenadata, KUPIKOD, "Балтика" и другие.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Центром образовательной программы стали лектории под открытым небом, которые были поделены на блоки: "Наука руками инженеров", "Инженерные платформы", "Аналитика", "Продукты", "Эффективный менеджмент" и "Научпоп". Спикеры из "Яндекса", Т-Банка, "Авито", X5 Tech и других компаний делились опытом, рассказывали о квантовых компьютерах, ИИ, беспилотных машинах, кибербезопасности, развитии ассистентских продуктов и упрощении задач с помощью технологий. Лекции позволяли гостям не только узнать о будущем IT-индустрии, но и задать вопросы экспертам, обсудить реальные кейсы с топами индустрий.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
На фестивале был широкий выбор интерактивных зон для гостей всех возрастов. Гости могли ознакомиться с VR-экскурсиями, робототехникой, IoT-датчиками, нейрофотобудкой и ИИ-ассистентами, а также выиграть плюшевую капибару или мерч компаний.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Особое внимание вызвал стенд KUPICOD, где гости могли сделать фото с Tesla Cybertruck, сразиться в турнире по CS2, сыграть в любимые игры — FIFA, Mortal Kombat, NHL — и передохнуть на мягких пуфах за игрой в PUBG Mobile.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
В "Образовательной карусели" свои стенды представили "Т-Образование", "Яндекс Образование" и "Сбер". Там школьники и студенты проходили квесты, "сдавали экзамены" у преподавателей вузов, получали советы по резюме и карьерному росту, а оценки обменивали на подарки и мерч.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Для всей семьи были зоны с настольными играми, скетчингом, росписью футболок, мастер-классами по музыке и творчеству, а также фитнес-зона с йогой и сайклом.
Дети могли создать собственный мультфильм, собрать робота, принять участие в мастер-классах по химии, биологии, геологии и астрономии.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Также была зона с музыкальными мастер-классами: игра на барабанах, бас-гитаре, электрогитаре под руководством преподавателей и профессиональных музыкантов.
На протяжении всего дня гостей сопровождала музыкальная программа. На главной сцене выступили Тося Чайкина, Тима ищет свет, Второй Ка, ZOLOTO.
© Фото предоставлено Т-БанкомСемейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Крупнейший семейный фестиваль ИТ-Пикник в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото предоставлено Т-Банком
Семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в музее-заповеднике "Коломенское"
Особым событием стал трибьют-концерт Дианы Арбениной, а также выступление хедлайнера концерта – группы КняZz. Впервые на "ИТ-пикнике" прошли музыкальные ИТ-квартирники, где группы из команд разработчиков, аналитиков и инженеров исполняли собственные композиции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала