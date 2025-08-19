https://ria.ru/20250819/festival-2036282641.html

Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве

Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве - РИА Новости, 19.08.2025

Более 30 тысяч гостей собрал семейный фестиваль "ИТ-Пикник" в Москве

В музее-заповеднике "Коломенское" 16 августа прошел семейный фестиваль "ИТ-Пикник", гостями которого стали более 30 тысяч человек: ИТ-специалистов, их друзей и...

МОСКВА, 19 авг - Т-Банк. В музее-заповеднике "Коломенское" 16 августа прошел семейный фестиваль "ИТ-Пикник", гостями которого стали более 30 тысяч человек: ИТ-специалистов, их друзей и членов семей. Фестиваль проходит уже третий год подряд, и стал крупным событием для широкого пула специалистов. Организаторами фестиваля ежегодно выступают Т-Банк, CodeFest и концертное агентство "Мельница". На площадке собрались разработчики, тестировщики, ИТ-инженеры, аналитики, проджект- и продакт-менеджеры, тимлиды, дизайнеры и другие специалисты в области ИТ. В течение всего дня гости общались с учеными и экспертами из ведущих ИТ-компаний, делились опытом и принимали участие в интерактивах от партнеров. В этом году ими стали "Яндекс", "Т-Технологии", Selectel, "ЛАНИТ", Softline, Х5 Tech, "СИБУР Цифровой", 3 data, "ДОМ.РФ", "Северсталь", Arenadata, KUPIKOD, "Балтика" и другие. Центром образовательной программы стали лектории под открытым небом, которые были поделены на блоки: "Наука руками инженеров", "Инженерные платформы", "Аналитика", "Продукты", "Эффективный менеджмент" и "Научпоп". Спикеры из "Яндекса", Т-Банка, "Авито", X5 Tech и других компаний делились опытом, рассказывали о квантовых компьютерах, ИИ, беспилотных машинах, кибербезопасности, развитии ассистентских продуктов и упрощении задач с помощью технологий. Лекции позволяли гостям не только узнать о будущем IT-индустрии, но и задать вопросы экспертам, обсудить реальные кейсы с топами индустрий. На фестивале был широкий выбор интерактивных зон для гостей всех возрастов. Гости могли ознакомиться с VR-экскурсиями, робототехникой, IoT-датчиками, нейрофотобудкой и ИИ-ассистентами, а также выиграть плюшевую капибару или мерч компаний. Особое внимание вызвал стенд KUPICOD, где гости могли сделать фото с Tesla Cybertruck, сразиться в турнире по CS2, сыграть в любимые игры — FIFA, Mortal Kombat, NHL — и передохнуть на мягких пуфах за игрой в PUBG Mobile. В "Образовательной карусели" свои стенды представили "Т-Образование", "Яндекс Образование" и "Сбер". Там школьники и студенты проходили квесты, "сдавали экзамены" у преподавателей вузов, получали советы по резюме и карьерному росту, а оценки обменивали на подарки и мерч. Для всей семьи были зоны с настольными играми, скетчингом, росписью футболок, мастер-классами по музыке и творчеству, а также фитнес-зона с йогой и сайклом. Дети могли создать собственный мультфильм, собрать робота, принять участие в мастер-классах по химии, биологии, геологии и астрономии. Также была зона с музыкальными мастер-классами: игра на барабанах, бас-гитаре, электрогитаре под руководством преподавателей и профессиональных музыкантов. На протяжении всего дня гостей сопровождала музыкальная программа. На главной сцене выступили Тося Чайкина, Тима ищет свет, Второй Ка, ZOLOTO. Особым событием стал трибьют-концерт Дианы Арбениной, а также выступление хедлайнера концерта – группы КняZz. Впервые на "ИТ-пикнике" прошли музыкальные ИТ-квартирники, где группы из команд разработчиков, аналитиков и инженеров исполняли собственные композиции. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

2025

Новости

