Рейтинг@Mail.ru
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 19.08.2025 (обновлено: 11:45 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/evrosoyuz-2036247354.html
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо
Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:02:00+03:00
2025-08-19T11:45:00+03:00
в мире
россия
сша
франция
дональд трамп
флориан филиппо
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_39f002c061cc3b916c385a63e3d8deaf.jpg
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому конфликту, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По итогам встречи с Трампом в понедельник лидеры европейских стран выступили с рядом заявлений. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала переговоров, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею территориальных уступок. "Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир", - прокомментировал Филиппо заявления политиков. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров и навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются. "Их повестка - это страх и война", - добавляет политик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250819/lidery-2036229260.html
https://ria.ru/20250819/spectator-2036235339.html
россия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_36b85c1b669ce9640f4bab1dbb13fa53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, франция, дональд трамп, флориан филиппо, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, США, Франция, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Евросоюз
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо

Филиппо заявил о попытках ЕС саботировать усилия по урегулированию на Украине

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому конфликту, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По итогам встречи с Трампом в понедельник лидеры европейских стран выступили с рядом заявлений. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала переговоров, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею территориальных уступок.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лидеры ЕС и НАТО оказались на скамейке запасных, заявили в Совфеде
Вчера, 09:42
"Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир", - прокомментировал Филиппо заявления политиков.
Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров и навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются.
"Их повестка - это страх и война", - добавляет политик.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
Вчера, 10:09
 
В миреРоссияСШАФранцияДональд ТрампФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала