Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо

2025-08-19T11:02:00+03:00

ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому конфликту, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По итогам встречи с Трампом в понедельник лидеры европейских стран выступили с рядом заявлений. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала переговоров, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею территориальных уступок. "Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир", - прокомментировал Филиппо заявления политиков. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров и навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются. "Их повестка - это страх и война", - добавляет политик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Ранее на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

