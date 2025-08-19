https://ria.ru/20250819/evraev-2036395997.html

В Ярославской области стартовал этап программы для участников СВО

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Ярославской области во вторник дан старт образовательному этапу программы "Герои Ярославии" для бойцов и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба облправительства. "Мы создали эту программу по аналогии с федеральным проектом "Время героев", но расширили возможности, чтобы участвовать могло как можно больше наших ветеранов боевых действий и бойцов, которые сейчас защищают нашу страну на передовой. Цель – помочь нашим героям адаптироваться к мирной жизни и применить свои знания и опыт на благо региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Он отметил, что среди участников программы - кавалеры ордена Мужества, награжденные медалями "За отвагу", Жукова, Суворова, "За заслуги перед Отечеством". О начале отбора участников программы губернатор Ярославской области объявил 21 февраля, накануне годовщины начала специальной военной операции. Заявки подали почти 300 бойцов и ветеранов СВО. После подачи документов и анкетирования они прошли конкурсные испытания: написание эссе, онлайн-тестирование на управленческие компетенции на президентской платформе АНО "Россия – страна возможностей", индивидуальные собеседования с экспертами. В итоге на программу очного обучения зачислены более 30 военнослужащих. Еще столько же из числа тех, кто пока находится на СВО, могут присоединиться к любому потоку проекта по возвращении к мирной жизни. Как отметил кавалер медали "За отвагу" Виталий Лыков, программа "Герои Ярославии" важна для бойцов, видящих, что их заслуги на передовой ценят на малой родине и во всей стране. "Создание таких социальных лифтов дает возможность профессионального роста и позволяет проявить себя в мирных условиях", - приводятся в сообщении его слова. За каждым участником программы закреплен наставник из числа опытных управленцев госсектора, муниципального уровня, крупных предприятий, общественных организаций. В числе преподавателей – известные региональные и российские эксперты. Первые занятия образовательного блока будут посвящены развитию профильных управленческих компетенций, отечественной истории, положению России на геополитической карте мира, культурному коду страны. Как отметила зампредседателя правительства Ярославской области Вера Даргель, образовательная программа "Герои Ярославии" включает как обучающие семинары, лектории, так и практическую часть, в том числе стажировки в органах власти, организациях и на предприятиях. Такой комплексный подход даст возможность создать базу, которая будет необходима при дальнейшем трудоустройстве.

