https://ria.ru/20250819/elektrichestvo-2036399175.html

Вся Запорожская область осталась без электричества

Вся Запорожская область осталась без электричества - РИА Новости, 19.08.2025

Вся Запорожская область осталась без электричества

Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T22:43:00+03:00

2025-08-19T22:43:00+03:00

2025-08-19T23:19:00+03:00

запорожская область

евгений балицкий

россия

общество

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона", — написал он.Причиной стал удар украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Бригады электриков работают над его восстановлением. Сейчас они переключают регион на резервные линии. Угроза повторных атак сохраняется. ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, россия, общество, вооруженные силы украины