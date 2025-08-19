https://ria.ru/20250819/elektrichestvo-2036399175.html
Вся Запорожская область осталась без электричества
Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона", — написал он.Причиной стал удар украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Бригады электриков работают над его восстановлением. Сейчас они переключают регион на резервные линии. Угроза повторных атак сохраняется. ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
