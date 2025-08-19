Рейтинг@Mail.ru
Вся Запорожская область осталась без электричества - РИА Новости, 19.08.2025
22:43 19.08.2025 (обновлено: 23:19 19.08.2025)
Вся Запорожская область осталась без электричества
Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона", — написал он.Причиной стал удар украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Бригады электриков работают над его восстановлением. Сейчас они переключают регион на резервные линии. Угроза повторных атак сохраняется. ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Во всей Запорожской области произошло отключение электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области. Электроснабжение отсутствует по всей территории региона", — написал он.
Причиной стал удар украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию. Бригады электриков работают над его восстановлением. Сейчас они переключают регион на резервные линии. Угроза повторных атак сохраняется.
ВСУ практически ежедневно пытаются наносить удары по объектам в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
