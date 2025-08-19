https://ria.ru/20250819/egipet-2036365897.html

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T18:09:00+03:00

2025-08-19T18:09:00+03:00

2025-08-19T18:24:00+03:00

египет

в мире

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает внешнеполитическое ведомство.Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати по инициативе египетской стороны."Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте, добавили там.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, в мире, россия, сергей лавров