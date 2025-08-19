https://ria.ru/20250819/egipet-2036365897.html
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
2025-08-19T18:09:00+03:00
2025-08-19T18:09:00+03:00
2025-08-19T18:24:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает внешнеполитическое ведомство.Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати по инициативе египетской стороны."Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте, добавили там.
