Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 19.08.2025 (обновлено: 18:24 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/egipet-2036365897.html
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T18:09:00+03:00
2025-08-19T18:24:00+03:00
египет
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает внешнеполитическое ведомство.Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати по инициативе египетской стороны."Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте, добавили там.
https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, в мире, россия, сергей лавров
Египет, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Египта Абдель Аты обсудили ситуацию в Палестине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Бадрой Абдельати ситуацию в ближневосточном регионе с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает внешнеполитическое ведомство.
Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати по инициативе египетской стороны.
"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте, добавили там.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия и Египет подписали договор о передаче земли для промзоны
14 мая, 16:34
 
ЕгипетВ миреРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала