Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение - 19.08.2025
13:40 19.08.2025
Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Следователями столичного СК с Ефремовым проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Следователями столичного СК с Ефремовым проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности".
В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
