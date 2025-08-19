https://ria.ru/20250819/efremov-2036281112.html
Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение
Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение - РИА Новости, 19.08.2025
Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение
Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:40:00+03:00
2025-08-19T13:40:00+03:00
2025-08-19T13:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252009_0:220:1116:848_1920x0_80_0_0_669575b3dc59116f3dd650bed48ae22a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Следователями столичного СК с Ефремовым проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
https://ria.ru/20250819/mitroshin-2036200527.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252009_0:115:1116:952_1920x0_80_0_0_6b98ff028d10f7f26fb0a5ab432f52b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение
Блогеру Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистов