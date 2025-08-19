https://ria.ru/20250819/efremov-2036281112.html

Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение

Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение - РИА Новости, 19.08.2025

Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение

Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:40:00+03:00

2025-08-19T13:40:00+03:00

2025-08-19T13:40:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252009_0:220:1116:848_1920x0_80_0_0_669575b3dc59116f3dd650bed48ae22a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 года до февраля 2022 года, ему предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Следователями столичного СК с Ефремовым проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".

https://ria.ru/20250819/mitroshin-2036200527.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)