Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма

2025-08-19T11:19:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремизма, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ефремова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.3 УК РФ", - сказали в суде.Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".

