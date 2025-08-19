Рейтинг@Mail.ru
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 19.08.2025 (обновлено: 11:45 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/efremov-2036250966.html
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма - РИА Новости, 19.08.2025
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма
Останкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремизма, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:19:00+03:00
2025-08-19T11:45:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036253746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5202c0bb2900b6144c946f5f30e6ebfa.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремизма, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ефремова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.3 УК РФ", - сказали в суде.Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
https://ria.ru/20250819/krasnojarsk-2036243479.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блогер Никита Ефремов в суде
Суд избрал запрет определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в инстанции
2025-08-19T11:19
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036253746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b452b63aaf4a6c0b413335ccd256330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма

Суд арестовал блогера Никиту Ефремова за финансирование экстремизма

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремизма, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ефремова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.3 УК РФ", - сказали в суде.
Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
Вчера, 10:41
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала