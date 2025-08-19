https://ria.ru/20250819/efremov-2036250966.html
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремизма, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Ефремова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 282.3 УК РФ", - сказали в суде.Ефремов - блогер и основатель бренда "Nikita Efremov".
Блогер Никита Ефремов в суде
Суд избрал запрет определенных действий блогеру Никите Ефремову за финансирование экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в инстанции
Блогера Никиту Ефремова осудили за финансирование экстремизма
