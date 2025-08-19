Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве с начала года оформили почти 7 тысяч градпланов участков
14:08 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/efimov-2036280981.html
Ефимов: в Москве с начала года оформили почти 7 тысяч градпланов участков
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Москомархитектура за семь месяцев 2025 года выдала свыше 6,5 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что составляет почти 70% от ГПЗУ, оформленных в Москве прошлом году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Мы продолжаем наращивать темпы подготовки градостроительной документации, чтобы обеспечить устойчивое развитие всех районов Москвы. За первые семь месяцев 2025 года больше всего ГПЗУ оформлено в Троицком административном округе – 1919 документов – и в Новомосковском – 1762. Эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения и застройки. Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры: более 700 ГПЗУ выдано для объектов образования, еще 316 – для объектов здравоохранения", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Около половины обращений для оформления ГПЗУ в текущем году поступило от физлиц и индивидуальных предпринимателей, более 2 тысяч заявок касалось строительства частных домов, указывается в сообщении.Как отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, востребованность услуг в сфере градостроительства и архитектуры ежегодно растет, а власти столицы продолжают оптимизировать процедуры получения градостроительной документации. Оформить ГПЗУ в Москве можно с помощью сайта мэрии.
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Москомархитектура за семь месяцев 2025 года выдала свыше 6,5 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что составляет почти 70% от ГПЗУ, оформленных в Москве прошлом году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Мы продолжаем наращивать темпы подготовки градостроительной документации, чтобы обеспечить устойчивое развитие всех районов Москвы. За первые семь месяцев 2025 года больше всего ГПЗУ оформлено в Троицком административном округе – 1919 документов – и в Новомосковском – 1762. Эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения и застройки. Особое внимание уделено развитию социальной инфраструктуры: более 700 ГПЗУ выдано для объектов образования, еще 316 – для объектов здравоохранения", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Около половины обращений для оформления ГПЗУ в текущем году поступило от физлиц и индивидуальных предпринимателей, более 2 тысяч заявок касалось строительства частных домов, указывается в сообщении.
Как отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, востребованность услуг в сфере градостроительства и архитектуры ежегодно растет, а власти столицы продолжают оптимизировать процедуры получения градостроительной документации. Оформить ГПЗУ в Москве можно с помощью сайта мэрии.
