https://ria.ru/20250819/efimov-2036117671.html
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов - РИА Новости, 19.08.2025
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов
За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:12:00+03:00
2025-08-19T09:12:00+03:00
2025-08-19T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвесторы возвели на территории района восемь образовательных объектов, одним из самых заметных является новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. В здание смогут учится 825 школьников 1-11 классов.Кроме того, в районе находится один из крупнейших столичных городских объектов "Чкалов Арена". Ее построили в 2021 году, площадь здания составляет свыше 32 тысяч квадратных метров. Для жителей здесь открыты ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе находятся универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.
https://ria.ru/20250818/efimov-2036039358.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов
Ефимов: в Покровском-Стрешневе возвели свыше 20 социальных объектов
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что инвесторы возвели на территории района восемь образовательных объектов, одним из самых заметных является новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. В здание смогут учится 825 школьников 1-11 классов.
Кроме того, в районе находится один из крупнейших столичных городских объектов "Чкалов Арена". Ее построили в 2021 году, площадь здания составляет свыше 32 тысяч квадратных метров. Для жителей здесь открыты ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе находятся универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.