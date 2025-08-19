Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/efimov-2036117671.html
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов - РИА Новости, 19.08.2025
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов
За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:12:00+03:00
2025-08-19T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвесторы возвели на территории района восемь образовательных объектов, одним из самых заметных является новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. В здание смогут учится 825 школьников 1-11 классов.Кроме того, в районе находится один из крупнейших столичных городских объектов "Чкалов Арена". Ее построили в 2021 году, площадь здания составляет свыше 32 тысяч квадратных метров. Для жителей здесь открыты ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе находятся универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.
https://ria.ru/20250818/efimov-2036039358.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов

Ефимов: в Покровском-Стрешневе возвели свыше 20 социальных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что инвесторы возвели на территории района восемь образовательных объектов, одним из самых заметных является новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. В здание смогут учится 825 школьников 1-11 классов.
Кроме того, в районе находится один из крупнейших столичных городских объектов "Чкалов Арена". Ее построили в 2021 году, площадь здания составляет свыше 32 тысяч квадратных метров. Для жителей здесь открыты ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе находятся универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Ефимов: в Восточном районе построят дорогу для проезда к школе № 1748
Вчера, 14:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала