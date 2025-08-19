https://ria.ru/20250819/efimov-2036117671.html

Ефимов: в Покровском-Стрешневе построили более 20 социальных объектов

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. За 14 лет в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы построили свыше 20 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект – 10 образовательных, по пять – здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них – 13 зданий – возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвесторы возвели на территории района восемь образовательных объектов, одним из самых заметных является новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. В здание смогут учится 825 школьников 1-11 классов.Кроме того, в районе находится один из крупнейших столичных городских объектов "Чкалов Арена". Ее построили в 2021 году, площадь здания составляет свыше 32 тысяч квадратных метров. Для жителей здесь открыты ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе находятся универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома открылась школа на 825 мест.

москва

