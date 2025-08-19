https://ria.ru/20250819/efimov-2036107182.html

Ефимов: инвесторы приобрели у города почти 10 тысяч коммерческих объектов

Ефимов: инвесторы приобрели у города почти 10 тысяч коммерческих объектов - РИА Новости, 19.08.2025

Ефимов: инвесторы приобрели у города почти 10 тысяч коммерческих объектов

Инвесторы приобрели у города почти 10 тысяч коммерческих объектов на торгах с 200 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Инвесторы приобрели у города почти 10 тысяч коммерческих объектов на торгах с 200 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова."За пять с половиной лет предприниматели и физические лица купили у города по итогам торгов 9,8 тысячи коммерческих объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Цифровизация всего процесса реализации имущества позволила участвовать в торгах большему количеству инвесторов", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сумма реализации недвижимости составила 91,3 миллиарда рублей. Деньги можно вложить в развитие инфраструктуры города.В приобретенных объектах начали работу салоны красоты, кафе, коворкинг-центры, офисы и много другое, благодаря чему в Москве для горожан появились новые рабочие места, говорится в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что за пять лет инвесторы купили у города 110 исторических зданий и помещений. Большая часть из них, 73 объекта площадью свыше 10 тысяч "квадратов", находятся в центре города.

