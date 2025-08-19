Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.08.2025 (обновлено: 05:40 19.08.2025)
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб"."Неприятель состоял из разных воинских частей, не могу сказать точно какие, но как были и украиноговорящие, так были и иностранноговорящие военнослужащие с той стороны, военные наемники. По большей части испаноговорящие", - сказал боец. Он добавил, что это определилось по перехваченному диалогу наемников ВСУ с командами друг другу на испанском языке. Минобороны России сообщило об освобождении села Александроград в ДНР 15 августа.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде

Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб".
"Неприятель состоял из разных воинских частей, не могу сказать точно какие, но как были и украиноговорящие, так были и иностранноговорящие военнослужащие с той стороны, военные наемники. По большей части испаноговорящие", - сказал боец.
Он добавил, что это определилось по перехваченному диалогу наемников ВСУ с командами друг другу на испанском языке.
Минобороны России сообщило об освобождении села Александроград в ДНР 15 августа.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
