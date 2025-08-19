https://ria.ru/20250819/dnr-2036205706.html

Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде

Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде - РИА Новости, 19.08.2025

Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде

Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:06:00+03:00

2025-08-19T05:06:00+03:00

2025-08-19T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб"."Неприятель состоял из разных воинских частей, не могу сказать точно какие, но как были и украиноговорящие, так были и иностранноговорящие военнослужащие с той стороны, военные наемники. По большей части испаноговорящие", - сказал боец. Он добавил, что это определилось по перехваченному диалогу наемников ВСУ с командами друг другу на испанском языке. Минобороны России сообщило об освобождении села Александроград в ДНР 15 августа.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036205572.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)