Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
2025-08-19T05:06:00+03:00
2025-08-19T05:06:00+03:00
2025-08-19T05:40:00+03:00
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Испаноговорящие наемники в составе ВСУ обороняли Александроград в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб"."Неприятель состоял из разных воинских частей, не могу сказать точно какие, но как были и украиноговорящие, так были и иностранноговорящие военнослужащие с той стороны, военные наемники. По большей части испаноговорящие", - сказал боец. Он добавил, что это определилось по перехваченному диалогу наемников ВСУ с командами друг другу на испанском языке. Минобороны России сообщило об освобождении села Александроград в ДНР 15 августа.
