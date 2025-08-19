Рейтинг@Mail.ru
Дания приветствовала предоставление гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
15:08 19.08.2025
Дания приветствовала предоставление гарантий безопасности для Украины
в мире
владимир зеленский
евросоюз
нато
дональд трамп
украина
россия
дания
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дания готова принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен. "Мы готовы участвовать, но это все еще находится на ранней стадии", - сказал он на совместной пресс-конференции глав МИД стран Северной Европы и Канады. Трансляция велась на YouTube-канале финского МИД. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
украина
россия
дания
в мире, владимир зеленский, евросоюз, нато, дональд трамп, украина, россия, дания, ларс лёкке расмуссен
В мире, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Украина, Россия, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дания готова принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен.
"Мы готовы участвовать, но это все еще находится на ранней стадии", - сказал он на совместной пресс-конференции глав МИД стран Северной Европы и Канады. Трансляция велась на YouTube-канале финского МИД.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В миреВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОДональд ТрампУкраинаРоссияДанияЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
