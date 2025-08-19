https://ria.ru/20250819/cheboksary-2036257249.html

В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО

В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО - РИА Новости, 19.08.2025

В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО

19.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четверо из 13 отравившихся едой в Чебоксарах участников всероссийских соревнований ГТО выписаны из больницы, сообщил минздрав Чувашии. Ранее в минздраве республики сообщили, что 10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений Чебоксар. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар. "По оперативным данным на утро 19 августа, стационарное лечение продолжают получать 9 несовершеннолетних. Им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Трое взрослых и один ребенок продолжают терапию в амбулаторных условиях", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование, следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проведение доследственной проверки по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.

