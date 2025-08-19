Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО - РИА Новости, 19.08.2025
11:46 19.08.2025
В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО
В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО - РИА Новости, 19.08.2025
В Чувашии выписали четырех отравившихся участников соревнований ГТО
Четверо из 13 отравившихся едой в Чебоксарах участников всероссийских соревнований ГТО выписаны из больницы, сообщил минздрав Чувашии. РИА Новости, 19.08.2025
происшествия
чебоксары
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четверо из 13 отравившихся едой в Чебоксарах участников всероссийских соревнований ГТО выписаны из больницы, сообщил минздрав Чувашии. Ранее в минздраве республики сообщили, что 10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений Чебоксар. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар. "По оперативным данным на утро 19 августа, стационарное лечение продолжают получать 9 несовершеннолетних. Им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Трое взрослых и один ребенок продолжают терапию в амбулаторных условиях", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование, следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проведение доследственной проверки по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
чебоксары
россия
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четверо из 13 отравившихся едой в Чебоксарах участников всероссийских соревнований ГТО выписаны из больницы, сообщил минздрав Чувашии.
Ранее в минздраве республики сообщили, что 10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений Чебоксар. Все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар.
"По оперативным данным на утро 19 августа, стационарное лечение продолжают получать 9 несовершеннолетних. Им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Трое взрослых и один ребенок продолжают терапию в амбулаторных условиях", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование, следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проведение доследственной проверки по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
