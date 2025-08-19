https://ria.ru/20250819/byudzhetniki-2036247805.html

Отдельным категориям бюджетников повысят оклады

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных...

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда "гражданских" бюджетников. Это предусмотрено "майскими указами" президента и закреплено постановлением правительства России", — сказал он. По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5%. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов. Минобороны предложило увеличить выплаты на 7,6%. Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.По словам депутата, индексация отражает значимость поддержания достаточного уровня доходов тех категорий граждан, кто непосредственно обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны.Парламентарий добавил, что повышение на 7,6% ожидается и для социально значимых профессий, чья деятельность напрямую связана с жизнеобеспечением страны. К этой категории относятся сотрудники области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, а также работники различных служб.Он подчеркнул, что перерасчет осуществляется автоматически, подавать заявления не требуется.

