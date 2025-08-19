https://ria.ru/20250819/byudzhetniki-2036247805.html
Отдельным категориям бюджетников повысят оклады
Отдельным категориям бюджетников повысят оклады - РИА Новости, 19.08.2025
Отдельным категориям бюджетников повысят оклады
В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:03:00+03:00
2025-08-19T11:03:00+03:00
2025-08-19T11:35:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 октября 2025 года в России планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда "гражданских" бюджетников. Это предусмотрено "майскими указами" президента и закреплено постановлением правительства России", — сказал он. По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5%. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов. Минобороны предложило увеличить выплаты на 7,6%. Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.По словам депутата, индексация отражает значимость поддержания достаточного уровня доходов тех категорий граждан, кто непосредственно обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны.Парламентарий добавил, что повышение на 7,6% ожидается и для социально значимых профессий, чья деятельность напрямую связана с жизнеобеспечением страны. К этой категории относятся сотрудники области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, а также работники различных служб.Он подчеркнул, что перерасчет осуществляется автоматически, подавать заявления не требуется.
https://ria.ru/20250818/zarplata-2035839859.html
https://ria.ru/20250819/pensiya-2036197933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_44760964d39d3e8678d852adcbc6441f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Хорошие новости
Отдельным категориям бюджетников повысят оклады
Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 октября 2025 года в России
планируется повышение зарплат для государственных и муниципальных служащих, работников судебной системы и ряда "гражданских" бюджетников. Это предусмотрено "майскими указами" президента и закреплено постановлением правительства России", — сказал он.
По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5%. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов.
Минобороны предложило увеличить выплаты на 7,6%. Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.
По словам депутата, индексация отражает значимость поддержания достаточного уровня доходов тех категорий граждан, кто непосредственно обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны.
Парламентарий добавил, что повышение на 7,6% ожидается и для социально значимых профессий, чья деятельность напрямую связана с жизнеобеспечением страны. К этой категории относятся сотрудники области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, а также работники различных служб.
Он подчеркнул, что перерасчет осуществляется автоматически, подавать заявления не требуется.