Большинство европейских лидеров покинули Белый дом, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2025
02:26 19.08.2025
Большинство европейских лидеров покинули Белый дом, сообщили СМИ
в мире
россия
украина
венгрия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство европейских лидеров уже покинули Белый дом после переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. "По словам чиновника, большинство европейских лидеров покинули Белый дом, а оставшиеся вскоре уедут", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
в мире, россия, украина, венгрия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© AP Photo / Alex BrandonВстреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Большинство европейских лидеров уже покинули Белый дом после переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
"По словам чиновника, большинство европейских лидеров покинули Белый дом, а оставшиеся вскоре уедут", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
В миреРоссияУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
