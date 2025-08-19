Температурные испытания теплосетей начались в Москве

https://ria.ru/20250819/biryukov-2036361512.html

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проведут температурные испытания тепловых сетей в преддверии старта отопительного сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 18 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники ПАО "МОЭК" организуют испытания на максимальную температуру теплоносителя. Таким образом проверяем готовность трубопроводов нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 145 градусов. "В общей сложности температурные испытания пройдут на 9 тысячах километрах трубопроводов. При нагревании и остывании металлических стенок конструкций могут быть выявлены потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволит провести ремонты до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности к осенне-зимнему периоду в столице подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. По его словам, во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

